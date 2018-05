Devils als Schnellstarter

Die Devils Ulm/Neu-Ulm sind endlich angekommen in der Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga. Zwei Tage nach dem 17:1-Kantersieg gegen Straubing gewannen sie in Vilshofen mit 6:2 (4:0, 1:2, 1:0) und das ohne die erkrankten Salvatore Marino und Jonathan Jenne sowie den mit einer Prellung am Knie pausierenden Martin Keller.

Der Grundstock zum Erfolg wurde in den ersten zehn Minuten gelegt, in denen die Devils vier Treffer erzielten. Armin Nußbaumer eröffnete in Überzahl den Torreigen (3.). Zwei Zeigerumdrehungen später traf Petr Ceslik zum 2:0. Jan Michalek legte eine Minute später einen Treffer nach und Melvin Kogler stellte auf 4:0 (9.). Die Vilshofener Wölfe nahmen daraufhin eine Auszeit und waren fortan besser im Spiel. Zu Beginn des zweiten Drittels (21.) gelang ihnen der Anschlusstreffer. Ceslik stellte aber in nummerischer Unterzahl den alten Abstand wieder her (25.). Vier Minuten später verkürzten die Hausherren in Überzahl auf 5:2. Devils-Trainer Robert Linke, der diesmal nicht selbst ins Spielgeschehen eingriff, nahm kurz danach eine Auszeit, um die Konzentration seiner Mannschaft hochzuhalten und mit seinem dritten Tor an diesem Abend erzielte der überragende Ceslik den 6:2 Endstand (60.). Mit nun drei Siegen in Folge haben sich die Devils in der Abstiegsrunde auf Platz zwei vorgearbeitet. (duja)