Deutschlands bester Jung-Büchsenmacher ist ein Ulmer

Fünf junge Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Bundessieger, also die besten Auszubildenden in Deutschland in diesem Jahrgang.

Beim Wettbewerb „Profis leisten was“ (PLW) wurden Emma Maria Mayer (Sattlerin aus Berkheim), Abdulkeriem Alhanafi (Glaser aus Leinzell), Moritz Metzler (Bäcker aus Langenargen), Marco Theuergarten (Klempner aus Böbingen) und Max Bastian Arnold (Büchsenmacher aus Ulm) in Wiesbaden geehrt.

Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hat sich mit den Gewinnern sowie den zweiten und dritten Bundessiegern aus dem Kammergebiet gefreut: „Ein Treppchenplatz beim Leistungswettbewerb ist die Krönung einer Ausbildung. Diese jungen Handwerkerinnen und Handwerker haben gezeigt, dass sich Leistung im Handwerk auszeichnet. Sie sind schon jetzt mit ihrem Können Vorbild für andere Azubis.“

Der PLW-Wettbewerb findet seit 1951 jährlich auf Kammer-, Landes- und Bundesebene statt. In diesem Jahr sind mehr als 3000 Gesellinnen und Gesellen angetreten, um ihre berufliche Exzellenz und ihr Engagement in ihrem Beruf im Wettbewerb zu zeigen. Der Wettbewerb wird auf drei Ebenen ausgetragen.

Der erste Schritt ist der Kammerwettbewerb, der zweite die Landesebene und die dritte Ebene stellt der Bundeswettbewerb dar. Die Sieger auf Bundesebene werden durch die Bewertung ihrer Gesellenstücke oder Arbeitsproben ermittelt. Technisches, handwerkliches Können ist entscheidend, aber auch Ästhetik und Design.

„Wir sind stolz auf unsere Bundessieger. Sie zeigen, wie erstklassig junge Menschen in unseren regionalen Handwerksbetrieben ausgebildet werden“, so Krimmer. Dies käme auch den Kunden des Handwerks in unserer Region zugute. „Der Kunde bekommt jetzt vom deutschen Meister den Auftrag erfüllt“, so Krimmer. Mit dem Sieg hätten die Junghandwerker eine erste große Herausforderung ihres Fachs gemeistert und die besten Voraussetzungen für eine weitere Karriere im Handwerk als Meister oder mit einer Technikerausbildung.

Zu den 1. Bundessiegern im Kammergebiet gehören (Ausbildungsbetrieb in Klammern):

Emma Maria Mayer, Sattlerin (Lederwaren-Manufaktur Göppel Berkheim, Landkeis Biberach)

Abdulkeriem Alhanafi, Glaser (Bühlmaier Fensterbau GmbH Leinzell, Ostalbkreis)

Moritz Metzler, Bäcker (Bäckerei Metzler GmbH Langenargen, Bodenseekreis)

Marco Theuergarten, Klempner (Waldenmaier Böbingen, Ostalbkreis)

Max Bastian Arnold, Büchsenmacher (H. Kirgehoff GmbH Ulm, Stadtkreis Ulm)

Zu den 2. Bundessiegern im Kammergebiet gehören:

Ida Ziegler, Brauerin und Mälzerin (Brauerei Blank Riedlingen, Landkreis Biberach)

Oliver Dorn, Feinwerkmechaniker (NL Zerspanungszentrum GmbH Kißlegg, Landkreis Ravensburg)

3. Bundessieger im Kammergebiet ist:

Fabio Jose Rau, Steinmetz und Steinbildhauer (Mast Steinmetzbetrieb GmbH & Co. KG Ehingen, Alb-Donau-Kreis)