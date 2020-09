Deutscher Ingenieurbaupreis für Ulmer Kienlesbergbrücke

Die Kienlesbergbrücke in Ulm wird mit dem Deutschen Ingenieurbaupreis 2020 ausgezeichnet. Der mit 30 000 Euro dotierte Staatspreis für Bauingenieure soll im November in Berlin überreicht werden, teilten das Bundes-Bauministerium und die Bundesingenieurkammer mit.

Die Konzeptidee für die 270 Meter lange Brücke stammt vom Büro Krebs + Kiefer in Karlsruhe. Die Stahlbrücke führt Radfahrer und Fußgänger, vor allem aber die Linie 2, über die Gleistrassen des Hauptbahnhofs parallel zur historischen Neutorbrücke.

Bauherr sind die Stadtwerke Ulm. Die Brücke schaffe „einen öffentlichen Raum, der zum Verweilen einlädt“ und stehe „vorbildlich für die gesellschaftliche Funktion, die Ingenieurbaukunst haben kann“, heißt es in der Würdigung.

Die Auszeichnung ist nicht die erste für die vom britischen Architekturbüro Knight Architects entworfene Brücke. 2019 wurde das 20-Millionen Euro teure Bauwerk bereits mit dem Ulrich-Finsterwalder-Ingenieurpreis ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen beim Deutschen Ingenieurbaupreis 2020 mit einer Dotierung von jeweils 5000 Euro gehen an das Projekt U-Bahn-Haltestelle Elbbrücken in Hamburg, an LYNAR, einen siebengeschossigen Holzneubau in Berlin, an das Projekt Holzschale Synagoge Regensburg und das Projekt Rückbau der Lahntalbrücke Limburg. Anerkennungen mit einem Preisgeld von 3000 Euro erhalten das Holzhaus Leipzig-Lindenau, die Ertüchtigung der Rheinbrücke Maxau in Karlsruhe und die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Lange-Feld-Straße in Hannover.

Die Auszeichnungen werden alle zwei Jahre vergeben.