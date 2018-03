Deutsche U16 spielt 1:1 gegen Italien

Wieder einmal Länderspiel-Atmosphäre im Ulmer Donaustadion: 1770 zumeist junge Zuschauer haben beim Klassiker Deutschland gegen Italien die DFB-Talente des U16-Jahrgangs angefeuert. Geholfen hat es nur bedingt. Nach der 2:4-Niederlage gegen Italien in Biberach zwei Tage zuvor reichte es für die auf allen Positionen veränderte DFB-Elf aber immerhin zu einem 1:1. Sebastiano Esposito brachte Italien per Elfmeter in Führung (52.), der Fürther Marvin Weiß glich in der Schlussphase aus. „Ich bin heute sehr zufrieden. Dass die Mannschaft nach dem Rückstand ruhig geblieben ist und weiter spielerisch ein Tor erzielten wollte, hat mich gefreut“, sagte Trainer Michael Feichtenbeiner.