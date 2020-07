Deshalb verschenkt Alfred Biolek seine Ulmer Brosche

Fernsehlegende Alfred Biolek hat einem Kölner Museum zwei Schmuckstücke aus seinem Privateigentum geschenkt. Anlass war sein bevorstehender 86. Geburtstag am 10. Juli. „Ein Alter, wo man eigentlich jeden Tag damit rechnen muss, dass es zu Ende geht. Was macht man dann mit den schönen Dingen?“, sagte Biolek am Mittwoch in Köln.

Der ehemalige Moderator („alfredissimo“, „Boulevard Bio“) entschied sich, zwei Schmuckstücke dem Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zu überlassen, weil sie dort „einen guten Platz“ bekämen.

Details, die auf seine Sendungen hinweisen

Bei den Kostbarkeiten handelt es sich um eine sogenannte Köpfchen-Brosche und einen Herrenring. Die Brosche hat der Ulmer Schmuckkünstler Wolf-Peter Schwarz als „Köpfchen des Jahres 1993“ für Biolek entworfen. Die Köpfchen-Brosche zeigt das Profil Bioleks und Details, die auf seine Sendungen hinweisen.

In dem Ring, den Biolek jahrelang trug, ist ein Stück eines antiken Rhöntisches eingearbeitet, den Biolek seit etwa 40 Jahren in seiner Küche stehen hat. An dem Tisch saßen schon viele Prominente. „Tina Turner, Shirley MacLaine und viele andere, die in meinen Sendungen waren.“