Derby zum Saisonabschluss

Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm bestreitet am Sonntag, 3. März, 18 Uhr, sein letztes Spiel in dieser Saison. In der Eishalle am Donaubad erwarten die Devils zum Derby in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga den ESV Burgau. Die Devils wollen sich mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden und sich für das 0:2 in der Hauptrunde zu Hause gegen Burgau revanchieren. Die jetzige Burgauer Mannschaft von Trainer „Stani“ Hlozek hat mit der damaligen aber nicht mehr viel gemein, denn jetzt spielen nur noch zwei Ausländer im Team, damals waren es bis zu sieben. Deshalb rangieren die Eisbären mit sechs Punkten auf dem letzten Platz der Aufstiegsrunde. Die Devils haben die Chance, mit einem Sieg zweitbester Landesligist beider Verzahnungs-Gruppen hinter Pfaffenhofen zu werden. Bis auf den gesperrten Martin Jainz sind alle Spieler dabei.