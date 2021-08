Wie der Ulmer Rosengarten zum Kunstpark wird

Nächster Programmpunkt im Ulmer Kultursommer: An diesem Wochenende wird sich der Rosengarten an der Ulmer Stadtmauer in einen Kunstpark verwandeln. Das Gleis 44 (Kultur-/Tanzclub, der eigentlich in der Schillerstraße beheimatet ist) freut sich auf zwölf von der Ulmer Griesbadgalerie kuratierte nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler.

Hoffentlich haben die Veranstalter mit dem Wetter Schwein. (Foto: Rettig)

Künstler Sil Krol am Donnerstag bei der Vorbereitung. (Foto: Rettig)

Diese werden den Garten mit ihren Werken neu gestalten. Neben zeitgenössischer bildender Kunst werden auch Performance und skulpturale Arbeiten Teil der Ausstellung sein, berichtet Petra Schmitt von der Griesbadgalerie. „Es gilt, die pittoreske Anmutung und Verschlafenheit des Gartens in einen lebendigen Kontext zur aktuellen Kunst zu setzten. Das gelingt am besten durch ortsspezifische Installationen und künstlerische Performance.“

Zur Vernissage am Freitag, 6. August, um 19 Uhr wird eingeladen. Bewirtet wird das Gelände von der Stiege. Die gesamte Produktion (Organisation von Infrastruktur, Corona-Konzept etc.) wird vom Team des Gleis 44 übernommen, das im Rahmen des Kultursommers 2021 an mehreren Wochenenden Kulturbühnen in „Off-Spaces“ schafft.