Der Traum platzt im Viertelfinale

Der Traum von Alexander Windisch vom ersten Gewinn des M50-Titels bei den Tennis-Weltmeisterschaften der Senioren in Ulm/Neu-Ulm ist geplatzt. Nachdem der 50-jährige Ehinger im Achtelfinale den Schweden Henrik Holm mit 6:1 und 6:2 klar besiegt hatte, zog er im Viertelfinale am Donnerstag gegen den Spanier Jorge Tagliaferro in drei Sätzen den Kürzeren.

Mit 1:6 verlor der an Position zwei gesetzte Windisch den ersten Satz gegen an fünf notierten Tagliaferro, drehte dann aber den Spieß um und entschied den zweiten Durchgang ebenso klar für sich (6:1). Der dritte Satz war hart umkämpft, 6:5 führte Jorge Tagliaferro, ehe die Partie wegen eines einsetzenden Gewitterregens unterbrochen wurde.

Windisch kam die Unterbrechung zugute, denn der M50-Europameister hatte kurz vor Schluss des langen Matches gegen den Spanier Probleme und gerade nach dem Physiotherapeuten gerufen. Doch nach Behanddlungs- und Regenpause musste sich der Ehinger letztlich doch geschlagen geben, Tagliaferro gewann den dritten Durchgang mit 7:5 und zog und ins Halbfinale ein.

In der Vorschlussrunde war dann Schluss für Jorge Tagliaferro, der dem Ukrainer Dimitri Poliakov mit in zwei Sätzen unterlegen war (2:6, 4:6). Im Finale trifft Poliakov auf den Sieger der Halbfinalbegegnung zwischen dem Deutschen Christian Weis und dem Spanier Marcos Pérez Hubert. Weis hatte im Viertelfinale den an Nummer eins gesetzten Marco Filippeschi (Italien) mit 7:6 und 6:1 bezwungen.