Der SWU-Gepäckbus kehrt zurück

Nachdem der Gepäckbus der SWU bereits zwei Mal aufgrund von Corona-Beschränkungen abgesagt werden musste, feiert der beliebte Shopping-Service in diesem Jahr seine Rückkehr. An allen vier Adventssamstagen (26. November, 3., 10. und 17. Dezember) können Besucherinnen und Besucher der Ulmer Innenstadt ihre Weihnachtseinkäufe kostenlos am SWU-Gepäckbus zur Aufbewahrung abgegeben. Das sorgt für weniger Stress und einen unbeschwerten Weihnachtsbummel. Der Gepäckbus wird von SWU-Auszubildenden betreut und steht von 10.30 bis 20.30 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/ Wengengasse bereit. Alle aufbewahrten Gepäckstücke sind versichert.