Der reuige Hallenbad-Einbrecher mit der langen kriminellen Karriere

Der Fall erregte im vergangenen Frühling Aufsehen: In einer Nacht im Mai war in Leipheim (Landkreis Günzburg) in das Vereinsheim des VfL und in das Gartenhallenbad eingebrochen worden. Das Diebesgut hatte einen geschätzten Wert von einigen Tausend Euro, der Schaden belief sich auf 1500 Euro – ohne die danach notwendigen Aufräumarbeiten mit eingerechnet. Denn die beiden Diebe hatten auf der Suche nach Geld und Wertsachen ziemlich gewütet: Schubladen und Schränke wurden aufgerissen, der Inhalt herausgenommen und auf den Boden geworfen – allerdings wurde nichts zerstört. Einer der beiden Täter, ein 28-jähriger Ulmer, stand nun in Günzburg vor Gericht.

Der reuige Einbrecher, gegen den noch eine auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe läuft, gestand zu Beginn der Verhandlung die beiden Taten. Er sei, erklärte er, von seinem 22-jährigen Kumpan angesprochen worden, ob er nicht wüsste, wo Geld zu holen sei, um Mietschulden zu begleichen. Er sei so dumm gewesen, nicht nur die beiden Lokalitäten zu nennen, sondern bei dem Einbruch auch noch mitzumachen, was er sehr bereue. Sie seien durch ein Kellerfenster zunächst in die VfL-Gaststätte eingedrungen, hätten im Keller nach Wertsachen gesucht, dann im Erdgeschoss. Die Überwachungskameras an der Gaststätte zeigten zwei Männer, die an verschiedenen Türen versuchen, in das Gebäude einzubrechen.

Abschied vom alten Leben

Auf den Aufnahmen konnte lediglich die Person identifiziert werden, der nun in Günzburg der Prozess gemacht wurde. Auch der Einbruch ins Gartenhallenbad war nach dem gleichen Muster abgelaufen. Der Angeklagte, versicherte sein Anwalt Uwe Böhm, wolle sich endgültig aus seinem alten Leben verabschieden und sich von den ehemaligen Kumpeln distanzieren. Als angehender Vater will er Verantwortung übernehmen, eine geregelte Arbeit suchen und sich nach einer langen kriminellen Karriere – 13 Vorstrafen sind im Zentralregister festgehalten, einige davon einschlägig – gesetzestreu verhalten.

Dank der Mithilfe des Angeklagten konnte sein Komplize, der zwischenzeitlich im Ulmer Gefängnis einsitzt, ebenfalls identifiziert werden.

Dennoch wollte die Staatsanwaltschaft keine positive Sozialprognose stellen: Zu viele Vorstrafen stünden dem entgegen, auch hatte der Angeklagte bereits zum Tatzeitpunkt die Freundin mit Kind, ohne dass sich dies auf sein Verhalten ausgewirkt hätte. Sie forderte ein Jahr und einen Monat Haft ohne Bewährung. Uwe Böhm gab zu bedenken, dass der Angeklagte wesentlich zur Aufklärung des Falls beigetragen habe. Sein „Verrat“ mache deutlich, dass er ein neues Leben beginnen wolle, mit seinem Verhalten habe er alle Bindungen zur Szene durchschnitten. Acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung seien ausreichend.

Positive Sozialprognose

Richter Martin Kramer verhängte eine Strafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Er würdigte die Mitarbeit des Angeklagten, ohne die ein schwieriger Indizienprozess notwendig geworden wäre. Auch die Reue, die Einsicht und seine Entschuldigungen trugen zur positiven Sozialprognose bei. Der Angeklagte, der derzeit von Hartz IV lebt, muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten, die er, sollte er einen Job finden, auch in eine Geldauflage umwandeln lassen kann. Martin Kramer ließ es nicht dabei bewenden, das Urteil zu verlesen und zu erläutern. Er nahm den jungen Mann danach ins Gebet: „Das ist ihre allerletzte Chance.“