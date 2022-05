Der letzte Universalgelehrte des Kabaretts

Eine Kabarettveranstaltung gibt’s am Mittwoch 4. Mai, im Pfleghof. Los geht’s um 20 Uhr. Auf der Bühne steht Philipp Weber ist mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten!“. Philipp Weber gehört zu den letzten Universalgelehrten des deutschen Kabaretts. Der Mann ist examinierter Biologe und Chemiker. Sogar Germanistik, Geschichte, Psychologie, Medizin, Pädagogik und Bioethik hat Philipp Weber mit größtem Erfolg abgebrochen, heißt es in der Medienmitteilung. Das bedeute: Dieser Kabarettist kann überall mitreden, und das mache er auch. In der Vorankündigung der Stadt Langenau heißt es weiterf: Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen von gestern? Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz: Der Mensch rast in die Zukunft. Doch statt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr Smartphone.