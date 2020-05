Der Leiter des OP-Managements verlässt die Uniklinikum Ulm

Der Leiter des OP-Managements, Professor Oliver Adolph, verlässt das Universitätsklinikum Ulm zum 1. Juli und übernimmt die Position des Geschäftsführers Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege an der Oberschwabenklinik GmbH in Ravensburg. Der Anästhesiologe ist seit 2004 am Universitätsklinikum tätig und hat ab 2016 die Stabstelle OP-Management aufgebaut.

„Wir danken Professor Oliver Adolph für sein langjähriges Engagement und seine hervorragende Arbeit am Universitätsklinikum,“ sagt Professor Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm.

„Die Stabsstelle OP-Management ist eine zentrale Schnittstelle im Klinikum, ihr obliegt die Verantwortung, alle OP-Abläufe klinikübergreifend effizient zu gestalten. Unter der Leitung von Professor Oliver Adolph konnten die Prozesse und die organisatorischen Strukturen der OP-Bereiche in den letzten Jahren weiter optimiert werden. Für seine neue verantwortungsvolle Position an der Oberschwabenklinik wünschen wir ihm alles Gute“, so Kaisers.

Zu den besonderen Leistungen von Professor Oliver Adolph gehören der Aufbau und die Entwicklung der Stabsstelle OP-Management seit 2016. Zusätzlich verantwortet er seit 2018 die Zentrale Sterilgutversorgung. Die Organisation der Hochschulambulanz der Chirurgischen Klinik hat er überdies 2019 übernommen.

Zuvor war der vierfache Vater als Assistenz- und Facharzt an der Klinik für Anästhesiologie sowie als Oberarzt im OP-Bereich der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Universitätsklinikum Ulm tätig. Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er in Tübingen und an der Universität Ulm.

„Im Sommer vor 20 Jahren habe ich als Student in der Sektion Experimentelle Anästhesiologie in Ulm meine Doktorarbeit begonnen. Ich bin der Universität und dem Universitätsklinikum für die hervorragenden Rahmenbedingungen sowie für die Unterstützung, die ich in den zurückliegenden Jahren erfahren habe, sehr dankbar,“ erklärt Professor Oliver Adolph.

In seiner neuen Position als Geschäftsführer Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege ist Professor Adolph verantwortlich für die Bereiche Prozessoptimierung, Strategieentwicklung, Personalmanagement sowie Sicherstellung der Versorgungsqualität, er vertritt die Oberschwabenklinik in medizinischen Belangen nach außen.

Im Universitätsklinikum Ulm werden jährlich rund 50.000 PatientInnen stationär behandelt. Hinzu kommen knapp 300.000 ambulante Quartalsfälle. Rund 6.000 MitarbeiterInnen leisten an den Standorten des Klinikums universitäre Spitzenmedizin.

Mit 29 Kliniken und 15 Instituten bietet das Universitätsklinikum den PatientInnen eine stationäre und ambulante Krankenversorgung auf höchstem Niveau. Das Universitätsklinikum Ulm verfügt über 1.200 Betten und ist das größte Klinikum zwischen Ost-Württemberg, Schwäbischer Alb, Bodensee und Allgäu.

An der Ulmer Universität absolvieren rund 3.350 Studierende ein Studium an der Medizinischen Fakultät. Das Universitätsklinikum Ulm ist eines von vier Universitätsklinika in Baden-Württemberg.