„Der kleine Horrorladen“ feiert Premiere

Das Musical „Der kleine Horrorladen“ nach dem Film von Roger Corman feiert am Samstag, 26. November, ab 19 Uhr im Großen Haus des Theaters in Ulm Premiere.

Es ist Fütterungszeit im Theater Ulm: Die fleischfressende Pflanze Audrey II greift um sich und zwar im Kultmusical „Der kleine Horrorladen“. Das skurrile, farbenfrohe und musikalische mitreißende Musical ist am Theater Ulm ab dem 26. November zu sehen, heißt es in der Ankündigung. In den verstaubten Blumenladen von Mr. Mushnik verirrt sich nur noch selten ein Kunde. Die Geschäfte laufen mies und die Pflanzen welken vor sich hin. Seinen Angestellten, dem introvertierten Seymour und der attraktiven, chronisch unpünktlichen Audrey, droht die Arbeitslosigkeit. Aus Furcht, Audrey dann nicht mehr täglich zu sehen, versucht der unbeholfene Seymour, auf eigene Faust den Laden zu retten. Als er eine Topfpflanze mit sehr skurrilem Aussehen als Attraktion ins Schaufenster stellt, die er – nach seinem Schwarm – Audrey II nennt, steigt tatsächlich das Interesse der Kunden. Uraufgeführt 1982 in New York, wurde „Little Shop of Horrors“ dank des schwarzen Humors, der mitreißenden Musik und vieler schaurig-skurriler Momente auch in Deutschland zum häufig gespielten Musical.