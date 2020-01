Der „King of Pop“ lebt...

... zumindest in Gestalt von zahllosen Doubleversionen und Imitatoren auf den Bühnen weltweit. „Beat it – Die Show über den King of Pop“ heißt das Live-Musik-Event, das gerade durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourt. Auch in Neu-Ulm, in der Ratiopharm-Arena, erlebten etwa 1500 Zuschauer diese zweistündigen Hommage an Michael Jackson. Das Ensemble bot einen Streifzug durch das Leben des Sängers, von seinen Anfängen mit „The Jackson Five“ bis zu Hits wie „Thriller“, „Heal The World“ und „Black Or White”.“