Der Fluss als Plus

Die Dauerausstellung im Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM) ist in die Jahre gekommen: Schon im Sommer 2015 hatte der Stiftungsrat beschlossen, frischen Wind in das Haus – das Reduit der Oberen Donaubastion – zu bringen. Nun hat das Projekt eine wichtige Hürde genommen: Der Kulturausschuss des Ulmer Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 555000 Euro bewilligt. Und hatte sich zuvor einen ersten Eindruck von den Plänen machen können.

Das Geld soll von 2018 bis 2021 ausgezahlt werden – und stellt nur ein Drittel der Gesamtinvestition von 1,66 Millionen Euro dar. Das Land Baden-Württemberg und der Bund werden sich die restlichen Kosten teilen, wobei die jeweiligen Haushaltspläne noch nicht verabschiedet sind. Es dürfte aber eine Formsache sein: Die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum wird von Stadt, Land, Bund und den vier donauschwäbischen Landsmannschaften getragen. Bund und Länder sind durch das Bundesvertriebenengesetz verpflichtet, ihren Beitrag zur Erhaltung der Kultur der Heimatvertriebenen zu leisten. Das im Jahr 2000 eröffnete DZM ist nach eigenen Angaben das einzige deutsche Museum, das die Geschichte der Donauschwaben umfassend und auf wissenschaftlicher Grundlage darstellt.

Falsche Aussagen korrigieren

Letzteren Anspruch kann es heute freilich nicht mehr so einlösen wie bei der Eröffnung, wie Direktor Christian Glass im Kulturausschuss erklärte: „In der Südosteuropa-Forschung hat sich viel getan.“ Einige Zahlen in der Dauerausstellung seien falsch, manche Erkenntnisse überholt, Mobiliar und Räume bräuchten eine Renovierung. Und natürlich hat sich seit der Gründung des Hauses auch in der Sammlung viel bewegt: Glass zufolge gibt es zahlreiche neue Exponate, die man den Besuchern gerne präsentieren würde.

Grundsätzlich, so der Museumsleiter, wolle man das DZM durch die Ertüchtigung „für die Zukunft fit machen“ – was vor allem bedeute, neue Zielgruppen zu erschließen. Die Erlebnisgeneration verschwinde nach und nach, und man wolle die Geschichte der Donauschwaben eben nicht nur an deren Nachkommen vermitteln.

Deswegen sollen bei der Neukonzeption zwei Themen stärker akzentuiert werden: die europäische Perspektive – und die Donau selbst. Während von den 13 Themenräumen nur zwei komplett überarbeitet und elf nur modernisiert werden sollen, ist bei den Ergänzungsräumen in den Fluren ein radikaler Schnitt geplant.

Diese, so Glass, würden nicht gut angenommen, was an ihrer Lage, aber auch an den etwas speziellen Themen liege. Sie sollen durch einen familiengerechten, von der übrigen Dauerausstellung unabhängigen „Donau–Rundgang“ ersetzt werden. Dieser richtet sich an Besucher ohne Vorwissen über die Geschichte und Kultur der Donauschwaben. Er soll dem Konzept zufolge verschiedene Aspekte rund um den europäischen Strom behandeln: etwa das Zusammenleben verschiedener Ethnien an seinen Ufern, Fakten über die Anrainerstaaten und auch die frühere Bedeutung der Donauschifffahrt für Ulm – was wiederum auch von lokalem Interesse sein dürfte. Der Rundgang soll laut Glass heller gestaltet werden als bisher und damit „mehr Lebendigkeit“ vermitteln.

Durch Bewilligung des Zuschusses sende die Stadt Ulm ein Signal an Bund und Land, so Bürgermeisterin Iris Mann. Die Umgestaltung im Donauschwäbischen Zentralmuseum soll 2018 beginnen und im Sommer 2021 beendet sein.