Der Abräumer geht

Na so was: Da gewinnt der SSV Ulm 1846 Fußball nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder auf fremdem Platz beim VfB Stuttgart II und doch sprechen alle in den Tagen darauf nur über Luigi Campagna. Die Stuttgarter Zeitung hatte vermeldet, dass der Mittelfeldspieler die Spatzen verlassen und vermutlich zu den Stuttgarter Kickers weiterziehen werde. Konfusion war die Folge an der Donau. SSV-Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß zeigte sich überrascht wegen des Artikels in der Stuttgarter Zeitung (die SZ berichtete). Die Gespräche liefen noch, sagte er. Ein Ergebnis? Nicht in Sicht. Offenbar bis jetzt, denn Ulms Trainer Holger Bachthaler zufolge haben die Verantwortlichen am Donnerstag ihr letztes Vertragsangebot für den 29-jährigen Campagna zurückgezogen. Für die nächste Saison müssen die Spatzen also höchstwahrscheinlich ohne ihren wichtigen Mann auf der Sechs planen.

Bachthaler verriet dieses nicht ganz unwichtige Detail auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Ulmer Auswärtsspiels bei der TSG Hoffenheim am Samstag, 6. April, 14 Uhr. „Wir haben versucht, den Vertrag zu verlängern“, sagte er. „Aber wenn ein Spieler unsere Angebote über mehrere Wochen nicht akzeptiert, sieht er seine Zukunft wohl woanders.“ Es klang, als würde Enttäuschung mitschwingen. Vor allem wird es aber die Sorge darüber gewesen sein, ob der Verein einen adäquaten Ersatz findet. Campagna übernimmt eine wichtige Rolle im Mittelfeld der Ulmer. Er ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff und steigt auch mal energischer ein, wenn es darauf ankommt. Manchmal zu energisch – beim 2:0-Sieg in Stuttgart fehlte er aufgrund einer Gelbsperre, die er sich beim 1:0 gegen Mainz 05 II eingefangen hatte. In der Partie hatte er bereits seine zehnte Gelbe Karte der Saison gesehen. Gegen Hoffenheim könnte er am Wochenende theoretisch also wieder mit dabei sein. „Er gehört immer noch zum Kader“, sagte Bachthaler. Er deutete aber auch an, in den verbleibenden sieben Partien der Regionalliga Südwest zu versuchen, Spielern Einsatzzeit zu ermöglichen, die in dieser Saison noch nicht allzu viele Minuten sammeln konnten. Gut möglich, dass da Campagna etwas zurückstecken muss. Für Ulm geht es um nicht mehr viel und weil die Verantwortlichen den breiten Kader eh etwas ausdünnen möchten, kann es gut sein, dass sich andere Kicker in den restlichen Partien beweisen und sich ihren Verbleib im Team erkämpfen müssen.

Eventuell geht diese Leistungsschau schon am Samstag los. Durch den Sieg beim VfB II haben die Spatzen ihre lästige Auswärtsbilanz etwas aufgehübscht und obendrein mal wieder zwei Tore erzielt. Das war ihnen zuletzt am 8. Dezember gegen den FK Pirmasens gelungen. Dass die Treffer zudem durch David Braig und somit einem Stürmer fielen, dürfte die Spatzen genauso beruhigen wie die Tatsache, dass ihre Tordifferenz jetzt nicht mehr im negativen Bereich steht, sondern immerhin auf Null. „Das ist aber kein Grund, um nachlässig zu werden“, beschwichtigt der Fußballlehrer Bachthaler. Dennoch kann der SSV dem Saisonende beruhigt entgegensehen: 48 Punkte hat er bislang geholt und damit genau so viele wie in der kompletten vergangenen Saison. Schlecht stehen die Chancen also nicht, dass die Spatzen gerade ihre beste Regionalliga-Spielzeit seit Jahren erleben. Dummerweise fällt mit David Braig ihr Doppeltorschütze in Hoffenheim aus. Vielleicht bekommt ja ein neuer Torjäger seine Chance.