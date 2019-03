Den Spatzen fehlt die Leichtigkeit

Noch vor wenigen Monaten wäre die Meldung beim SSV Ulm 1846 Fußball mit größerem Interesse aufgenommen worden als jetzt – vor dem Heimspiel am Samstag, 23. März, 14 Uhr, gegen Mainz 05 II. Den Abzug von drei Punkten, mit dem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Regionalligisten Waldhof Mannheim bestraft hatte, kassierte das Landgericht in Frankfurt.

Der DFB hatte den Tabellenführer der Südwest-Staffel für Vergehen von Fans beim Relegationsspiel gegen Uerdingen sanktionieren wollen. Eine Strafe in Form eines Punktabzugs für das Fehlverhalten von Fans sei aber nur gerechtfertigt, wenn sie dazu diene, einen unfair erlangten Vorteil rückgängig zu machen, sagte der Vorsitzende Richter Richard Kästner der dpa. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, der DFB kann Berufung einlegen. So hatten es die Mannheimer bei den ersten Urteilen des DFB-Sportgerichts gemacht, weshalb sich der Streit zwischen Verein und Verband schon länger hinzieht. Den Kurpfälzern scheint es vor allem ums Prinzip zu gehen, denn daran, dass Mannheim am Ende der Saison als Tabellenführer direkt in die Dritte Liga aufsteigt, zweifelt niemand ernsthaft und drei Punkte hin oder her würden daran wohl nichts ändern. Zehn Zähler Vorsprung hat Waldhof auf die zweitplatzierten Homburger und 18 auf die Spatzen, die derzeit auf Rang sechs stehen.

Im Oktober lagen die Ulmer auf Platz zwei und hätten bei mehr Konstanz den Mannheimern gefährlich werden können. Heute steht der SSV tabellarisch immer noch gut da, doch irgendwie fühlt sich das nicht so an. Dafür ist vor allem das 1:2 zuletzt bei Astoria Walldorf verantwortlich. Einer starken ersten Hälfte folgte eine schlechte zweite, in der die Spatzen wie so oft wegen mangelhafter Chancenverwertung und Fehlern eine Niederlage kassierten. Dabei ist den Spatzen bis auf wenige Ausnahmen nicht vorzuwerfen, dass sie schlecht spielten. Oft war der SSV sogar spielbestimmend. Daher klingen die Akteure auch ratlos. „Natürlich ist das frustrierend“, sagt Verteidiger Johannes Reichert. An der Ehre verletzt fühlte er sich nach dem Spiel gegen Walldorf. Von Ehre sprach Trainer Holger Bachthaler nicht, dafür von „Nuancen“, die im Spatzen-Spiel zurzeit nicht funktionierten. Vor allem die Leichtigkeitfehlt, besonders im Vergleich zur Phase im Sommer, in der die Ulmer attraktiven Fußball spielten. Derzeit wirkt es in einigen Situationen, als würden die Spieler zu viel nachdenken. Von Verunsicherung spricht auch Reichert.

In einer Szene gegen Walldorf bekam Marcel Schmidts den Ball im Strafraum mustergültig aufgelegt, wartete mit dem Abschluss aber zu lang, der Schuss war ungefährlich. Ähnlich war es zuletzt bei den Gegentoren, die oft aus Fehlern resultierten. Unkonzentriertheiten muss man der jungen Mannschaft aber eingestehen. Die Fehler seien nicht das Problem, sagt Bachthaler. „Es ist zu einfach, wie die Gegner aus unseren Ballverlusten Tore erzielen.“ Knackpunkt bleibt die Chancenverwertung. Bachthaler vertraut seinen Stürmern, das betont er immer wieder. Wahrscheinlich ist aber , dass Ulm personell auf dieser Position im Sommer nachlegen wird.