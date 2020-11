Demonstranten im Auto rufen „Freiheit“ und landen im Stau

Einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz hat am Montagvormittag ein Bewohner in einer Wohngemeinschaft des Zentrums für Psychiatrie an der Potsdamer Straße in Riedlingen ausgelöst. Der 65-Jährige hatte offenbar gedroht, aus einem Fenster im Obergeschoss des Gebäudes zu springen.

Unter Beteiligung von Kräften des Spezialeinsatzkommandos aus Göppingen konnte er kurz vor 12 Uhr überwältigt und anschließend unverletzt in ärztliche Obhut übergeben werden.