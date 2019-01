Defekt an Schalterbuchse - Rauch in Wohnung

Am Freitag um 13:40 Uhr wurde die Polizei Neu-Ulm über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Reuttier Straße in Neu-Ulm informiert.

Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte durch die Feuerwehr Neu-Ulm ein technischer Defekt an einer Schalterbuchse in einer der Wohnungen ausgemacht werden. Durch die leichte Rauchentwicklung wurden keine Anwohner verletzt. Zu nennenswerten Sachschäden kam es ebenfalls nicht. Ein verständigter Elektriker konnte den Defekt kurze Zeit später beheben.