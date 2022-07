Deep’n’High mit Bass und Gesang

Deep’n’High spielen am Freitag, 22. Juli, um 19.30 Uhr, beim HfG-Sommerkonzert auf der Terrasse der HfG Ulm, (Am Hochsträß 8). In der Zwischenzeit keine Seltenheit mehr: Bass und Gesang. So manche Sängerin hat entdeckt, wie prickelnd pure Tieftonbegleitung sein kann. Daher sei diese Besetzung in der Zwischenzeit keine Seltenheit mehr, versprühe aber immer noch exotisches Flair, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Claudia Kocian und Thomas Dirr sind wie füreinander geschaffen. Er brilliert als famoser Begleiter und Solist; sie schwebt mit ihrer Gänsehautstimme elegant über seinem virtuosen Klangteppich: runder geht es kaum. Ob das jetzt Soul, Blues, Jazz oder Rock ist, interessiert kaum mehr. Was zählt, ist der Sound, und für den leben die beiden und drücken ihm ihren ganz persönlichen Stempel auf.

Das HfG-Sommerkonzert setzt die kultige und beliebte Reihe auf der Terrasse der ehemaligen HfG Ulm fort, die zuletzt durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Läuft alles nach Plan, findet das Konzert als Open Air unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung nach drinnen verlagert. Kooperationspartner für das Konzert sind die Volkshochschule Ulm und die Stiftung HfG. Tickets kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, Schüler und Studenten mit Ausweis 10 Euro, bis 16 Jahre freier Eintritt.