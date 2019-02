Dauerhafter Physik-Versuch soll an Albert Einstein erinnern

Die Sedelhöfe sollen nicht nur eine Einkaufswelt werden: Der Arbeitskreis „Einstein“ unter Vorsitz von Bürgermeisterin Iris Mann sucht nach Ideen, in welcher Form man dort an Albert Einstein und an seine bahnbrechenden Erkenntnis erinnern kann. Der Forscher, Physik-Nobelpreisträger und berühmteste Ulmer kam 1879 auf dem Areal zur Welt – in einem Haus in der Bahnhofstraße zur Welt, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Bislang gab es im Arbeitskreis noch keine Einigung, wie man Einsteins Geist quasi in die Sedelhöfe zurückholen könnte. Was schon feststeht: Der zentrale Platz der Sedelhöfe soll Albert-Einstein-Platz heißen. Die Reste der Grundmauer von Einsteins Geburtshaus sind noch eingelagert. Ob sie einen Platz in dem Einkaufsquartier finden werden, ist noch offen. Die Forderung danach ist immer wieder aufgekommen, unter anderem im Ulmer Gemeinderat.

„Einstein ist ein richtiger Popstar“

Dass Einstein als Touristen-Magnet funktioniert, kann Wolfgang Dieterich bestätigen: „Einstein ist ein richtiger Popstar“, sagte der Chef der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT) im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach der Erfahrung der UNT verkaufen sich Souvenirs, die an den Nobelpreisträger erinnern, hervorragend – seien es Handpuppen oder Einstein-Badeenten. Auf die Berühmtheit des Physik-Genie will auch ein Verein bauen, der ein Museum in Ulm plant: das Albert Einstein Discovery Center.

So könnte es aussehen: Bis 2024 soll in Ulm am bahnhof, ganz in der Nähe des Geburtsaortes von Nobelpreisträger Albert Einstein ein "Discovery Center" entstehen. Das Discovery Center könne ein Aktivitätszentrum für Kinder werden, um sie für die Wissenschaft zu begeistern,Es soll auch die Stadt Ulm als modernen Wissenschaftsund Technologiestandort präsentieren und an Einstein, den gebürtigen Ulmer, erinnern. (Foto: Verein der Freunde eines Albert)

Bei der Diskussion um Erinnerungsstücke in den Sedelhöfen geht es bisher vor allem um die Gestaltung des Eingangsbereiches vom Hauptbahnhof her. Stadtrat Hans-Walter Roth hat jetzt eine andere Idee vorgelegt: Ein dauerhaft aufgebautes physikalisches Experiment, das an einer anderen Stelle in den Sedelhöfen aufgebaut werden könnte. Der Stadtpolitiker und Augenarzt schlägt einen Versuchsaufbau vor, mit dem eine der wichtigsten Entdeckungen Einsteins gezeigt werden könnte: die Lichtgeschwindigkeit als physikalische Konstante.

Lichtstrahl zum Münster und zurück schicken

Das Phänomen, dass sich die Lichtgeschwindigkeit nicht auf mehr als 299.792.458 Meter pro Sekunde steigern lässt, könnte demnach vom Geburtshaus Einsteins aus belegt werden, indem ein monochromatischer Laserstrahl zur Münsterspitze geschickt und von dort aus mittels eines Spiegels zum Ausgangspunkt zurück reflektiert wird. Die dafür nötigen Teile dafür seien im Handel erhältlich und deshalb kostengünstig.

Der Münsterturm liegt östlich der Sedelhöfe. Da sich die Erde in Ostrichtung dreht, müsste das Licht durch die Erdrotation den Münsterturm eigentlich schneller erreichen als es zurück reflektiert wird. Das passiert aber gemäß Einsteins Entdeckung nicht: Das Licht benötigt zum Münster exakt die gleiche Zeit wie vom Münster zurück. Bezieht man einen dritten Punkt in Ulm ein, beispielsweise die Wilhelmsburg nördlich der Sedelhöfe, und schickt den Lichtstrahl auch dorthin, wäre die Geschwindigkeit des Lichtstrahls unbeeinflusst von der Erdrotation. Der Lichtstrahl hat auf allen Wegen die identische Geschwindigkeit. Der Betrachter kann daraus folgern, dass Einstein Recht hatte. Das gilt selbst im Ulmer Nebel. Denn der dürfte den Lichtstrahl zwar etwas bremsen, aber in jeder Richtung auf gleiche Weise.

Spannend für den Beobachter könnte es werden, demonstrierte man gleichzeitig den Doppler-Effekt, von dessen Richtigkeit Einstein überzeugt war. Der zum Münster geschickte Lichtstrahl würde durch die Erddrehung seine Farbe wechseln, umgekehrt würde der Lichtstrahl auf dem Rückweg wieder die Ausgangsfarbe bekommen, während der nordwärts gerichtete Lichtstrahl zur Wilhelmsburg diesen Effekt nicht zeigen würde.