Dauerbaustelle B30: Behinderungen bis in den Herbst

Ab Montag geht es wieder eng zu auf der B 30. In Richtung Biberach wird zwischen Ulm-Wiblingen und Donaustetten der Belag auf 4,2 Kilometern erneuert, außerdem eine Brücke saniert. Mit Behinderungen ist bis Herbst zu rechnen – mindestens.

Das Regierungspräsidium teilte mit: Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, seien die Arbeiten Anfang September abgeschlossen. Nötig seien die Maßnahmen, die in drei Bauabschnitten ausgeführt werden, wegen diverser Schäden (Unebenheiten, Verdrückungen, Rissbildungen) in der Fahrbahn, aber auch wegen der Belastung durch Tausalz und Verkehr.

Start ist am Montag, 24. Mai, mit Bauabschnitt 1. Bis Anfang Juni wird im Bereich der Anschlussstelle Wiblingen die rechte Fahrspur (einschließlich Standstreifen) gesperrt und der Verkehr einspurig auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Auf- und Abfahrt Gögglingen/Donautal und die Auffahrt Wiblingen/Biberach sind gesperrt. Die Umleitung führt über Gögglingen zur Anschlussstelle Donaustetten. Voraussichtlich am 1. Juni wird die Verkehrssicherung umgebaut. Im Bereich der Anschlussstelle Wiblingen wird die Überholspur gesperrt und der Verkehr einspurig auf der Standspur an der Baustelle vorbeigeführt. In Bauabschnitt 2 wird bis Mitte August der Belag erneuert. Der Verkehr wird auf der Gegenfahrbahn geführt. Bauabschnitt 3 dauert bis September. Die Verkehrsführung wird bis über die Anschlussstelle Donaustetten hinaus verlängert. Während der Baumaßnahme sind die B 30-Parkplätze in Fahrtrichtung Ulm und der Trimm-dich-Pfad (K 9906) gesperrt.