Dauber bei süddeutschen Meisterschaften in Topform

Eine Woche vor den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund hat sich Stabhochspringerin Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846 in Topform präsentiert. In Sindelfingen wurde sie bei den Frauen süddeutsche Meisterin und verbesserte sich auf 4,30 Meter. In der Altersklasse U18 holte Annika Schepers (SG Dettingen) Bronze in iher Paradedisziplin Kugelstoßen.

Konkurrenz hatte Stefanie Dauber im Sindelfinger Glaspalast im Stabhochsprung nicht, die sie höher hätte treiben können. Als die 30-Jährige bei vier Metern einstieg, waren alle anderen schon ausgeschieden. Ihre neue Hallenbestleistung von 4,30 Metern meisterte sie im zweiten Versuch und schob sich damit auf Rang sechs der deutschen Bestenliste. Auch die Versuche über 4,41 Meter sahen mit neuen, härteren Stäben nicht aussichtslos aus, sodass eine Top-5-Platzierung in Dortmund möglich scheint, auch wenn dort mit Lisa Ryzih Deutschlands Beste in die Saison einsteigt.

Eine Bronzemedaille im Weitsprung für die Frauen des SSV 46 ergatterte Maria Herbinger, die auf der schwer zu springenden Anlage in Sindelfingen eine äußerst konstante Leistung mit sechs Sprüngen zwischen 5,74 und 5,87 Metern hinlegte. Eine Bronzemedaille bei der weiblichen Jugend U18 gewann die Kugelstoßerin Annika Schepers von der SG Dettingen, die mit 13,54 Metern aber rund einen Meter hinter ihrer Bestleistung zurückblieb. Gold holte Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) mit einer Weite von 13,87 Metern vor Alina Henke (TSV Bissingen/13,75 Meter).

Schepers war zudem über 60 Meter Hürden und im Weitsprung am Start. Im Hürdensprint hatte sie mit ihrer Zeit von 9,50 Sekunden wie erwartend nichts mit der Medaillenvergabe zu tun, im Weitsprung belegte die SG Athletin mit 4,95 Metern Platz 13. Nur zwei Zehntelsekunden an einer Medaille vorbei lief Katharina Eich vom SSV Ulm 1846, die nach 25:48 im Vorlauf mit 25:57 Sekunden über 200 Meter Fünfte wurde. Einziger männlicher Starter des SSV 46 war Mehrkämpfer Philip Kelterer. Mit einem sechsten Rang im Weitsprung mit 6,24 Metern sowie Hallenbestleistungen im Sprint, Hürdensprint und im Stabhochsprung zeigte er sich für den Hallenmehrkampf am Wochenende in Ulm gut vorbereitet.