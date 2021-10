Das war’s: 97-Jähriger erhält letzte Spritze im Impfzentrum

Das war’s: Wie die anderen Impfzentren im Land auch, hat das Ulmer Impfzentrum in der vergangenen Woche zum Ende des Septembers seinen Betrieb eingestellt. Die Ulmer Einrichtung war eine besondere: Sie war die erste ihrer Art in Baden-Württemberg und stand Pate auch für andere Impfzentren in ganz Deutschland.

Auch viele Impfungen durch mobile Teams

Insgesamt wurden seit Inbetriebnahme im Winter fast 500 000 Impfdosen verabreicht, genau: 476 931. Von diesen waren 368 000 Stück Impfungen vor Ort im Zentralen Impfzentrum in der Messe, die restlichen wurden von den mobilen Teams des Impfzentrums sowie an Klinikpersonal verabreicht.

Der letzte „Gast“ im Impfzentrum war ein besonderer: ein 97-jähriger Ulmer, der am 30. Dezember als einer der ersten Besucher des Impfzentrums seine erste und am vergangenen Donnerstag, am letzten Betriebstag, seine dritte Impfung erhielt.

Chef: „Genau dies war das Ziel“

Bernd Kühlmuß, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, zieht in einer Mitteilung Bilanz. Zu den vielen Impfungen sagt er: „Dies sind die nüchternen Zahlen. Tatsächlich wurden hier Menschenleben gerettet, Krankheitsfolgen gemindert und Lebensqualität bewahrt – und genau dies war das Ziel.“