Das Ulmer Zelt verliebt sich in Lily Dahabs Stimme

Das Line-up für dieses Konzert von Lily Dahab ist schon bemerkenswert. Denn neben der Vokalkünstlerin sitzt am Piano Ehemann Bene Aperdannier, der als Komponist und Arrangeur für zahlreiche Songs sorgt. Der Gitarrist, der selbst die flottesten Flamencoparts mit federleichten Fingern landesecht umzusetzen versteht, ist der Deutsche Jo Gehlmann. Topo Gioia an den Drums hat polnische und argentinische Wurzeln, Bassist Camilo Villa Robles brasilianische Ahnen und Lily Dahab bezeichnet sich als Melange aus arabischen, italienischen und argentinischen Genen. Jetzt lebt sie in Berlin, wo sie und Bene Aperdannier immer neue Projekte ins Leben bringen, tagesaktuell etwa eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern.

Die Wahlberlinerin müsste eigentlich noch viel bekannter sein, auch wenn ihre Alben „nomade“ und „Huellas“ unter anderem für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert waren und zahlreiche Konzertreisen Dahab eine echte Fangemeinde eingebracht haben.

Das Konzert im Ulmer Zelt präsentierte eine Vokalkünstlerin mit einer so hinreißend warmen, lebendigen Stimme, dass man vom ersten Stück „Yo soy Maria“ an verzaubert war. Ihre natürliche Intonationssicherheit, der kristallklare, warme und transparente Stil, der so mühelos zwischen feiner Wehmut und feurigem Temperament wechselt, fesselten von der ersten bis zur letzten Note.

Neben den Kompositionen Aperdanniers, die sich ganz natürlich in die Kette der Werke von Komponisten wie Felix Luna, Ariel Ramirez und Carlos Jobim reihen, präsentierte die Künstlerin auch Werke des Flamenco, des Jazz und sogar Bearbeitungen von Stücken des argentinischen Rock, der sehr politisch ist.

Das Publikum im Ulmer Zelt ist begeistert von Lily Dahab und ihrer Band

Das Wort, erklärte Dahab, spiele in ihrer Musik immer eine wichtige Rolle, die Aussage, die Erzählung als zweite Ebene in der Musik. Und diese zweite Ebene weiß sie hinreißend zu gestalten: In Astor Piazzollas „Maria De Buenos Aires“ legt sie von den melancholischen Tiefen bis zum appellativen, expressiven Höhepunkt alles an Herzblut ins Lied, schwelgerisch manchmal, aber auch Stille, Nachdenklichkeit zulassend.

„Samba Em Preludio“ ruft die Ausgelassenheit der 60er wach, als diese für europäische Ohren neue Musik die Sehnsucht nach einer nie gekannten Lebenslust wachrief. „Yo vengo a ofrecer mi corazón“ lässt alles an Sentiment und impressionistischem Gefühl zu.

Piazzollas Tango-Oper „Maria De Buenos Aires“ interpretiert sie mitreißend, als sei es nur für ihre Stimme geschrieben worden. Mit Stimme, Hauchen, Atmen, von beinah Verstummen zurück in sangliche Höhen – Dahab schafft spielend eine gesangliche Intimität, die einem nicht mehr aus Herz und Ohr geht.

Aber es sei noch mal betont: Sie wird hervorragend begleitet. Pianist Bene Aperdannier feiert in seinen Soli üppige pianistische Improvisationslust, pumpt Rhythmus, den Sängerin und Ensemble aufnehmen. Aber auch die anderen Musiker setzen ihre Akzente, ebenso sensibel akzentuierend: Jo Gehlmann etwa überzeugt mit sommerlicher Jazzfülle und Dahabs Landsmann Topo Gioia spielt dezent-effektreich auf seiner perkussiven Klaviatur, die Dahabs arabeskes Schweifen bis hin zu delikater Innigkeit punktgenau sekundieren.

Ein ganz vorzüglicher Konzertabend, in dem die einzelnen Songs sich zu so etwas wie einer geschlossenen, langen Erzählung fügten. Der Applaus des Publikums forderte Zugaben und machte die Begeisterung hörbar, die Dahab auch in Ulm für ihre Musik wecken konnte.