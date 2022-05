Das Ulmer Zelt startet bei strahlendem Sonnenschein

Das Ulmer Zelt lebt von vielen Attraktionen. An erster Stelle steht freilich das Kulturprogramm, das am Mittwochabend mit dem Zelt-Veteran Pippo Pollina und seinem Palermo Acoustic Quintet nach zwei Jahren Corona-Pause in die 34. Spielzeit ging.

Bereits Stunden vorher, füllte sich der zweite Anziehungspunkt: der, so sind sich viele Besucher und Besucherinnen einig, vielleicht schönste Biergarten der Region. Neben den Klassikern der Zelt-Gastronomie – Flammkuchen, Crêpes, Schnitzel, Pommes und Asiatisches –gibt es dieses Jahr auch als Premiere Spezialitäten aus Äthiopien zu verkosten.