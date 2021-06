Das Ulmer Volksfest fällt auch dieses Jahr aus

In Ulm wird es 2021 wieder kein Volksfest geben. Das hat die VMV GmbH, die für die Stadt als Veranstalter das Volksfest ausrichtet, am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Auch ein ersatzweise geplantes Konzept eines mobilen Freizeitparks ist vom Tisch. Stadt und Veranstalter seien gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass eine Durchführbarkeit nicht gegeben ist.

Die Corona-Landesregelungen klammern Volksfeste derzeit grundlegend aus und für Großveranstaltungen rund um Freizeitvergnügen gibt es keine klaren Regelungen der Besucherzahlen. Auch ein ersatzweise über einen Monat Spielzeit hinweg geplantes Freizeitpark-Konzept mit Hygienekonzept habe sich als nicht wirtschaftlich tragbar erwiesen.

Das Volksfest hätte vom 9. bis 25. Juli in der Ulmer Friedrichsau stattgefunden. Es ist eines der traditionsreichsten Volksfeste in Deutschland. 2020 fiel es aufgrund der Pandemie aus. Die Planungen für 2022 starten im Juli.