Das Ulmer Münster sucht seinen neuen Meister

Der Tag des offenen Denkmals am 13. September fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Denkmale können nur online besichtigt werden. Die jährliche Aktion am Ulmer Münster aber, bei der Rollstuhlfahrer auf den Hauptturm gebracht werden, findet statt. Anmeldungen sind noch möglich über die Ulmer Diakonie.