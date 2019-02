Das sind die besten Start-Ups in der Ulmer Region

Der Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ sucht derzeit wieder in ganz Baden-Württemberg nach einfallsreichen Geschäftsideen und den besten Gründern und Start-ups im Land. Der Regional Cup Ulm fand kürzlich im Rahmen des Gründertages 2019 bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm statt. Zehn Teams präsentierten ihre Geschäftsideen vor einer Fachjury und rund 150 Zuschauern. Das Team von „Projekt Drago – Mobiler Grill in Kofferform“ überzeugte die Jury und löste das Ticket für das Landesfinale am 4. Juli.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gratulierte den Preisträgern des Pitch‘ in Ulm und unterstrich die Bedeutung von Gründungen und Start-ups für die Wirtschaft: „Wir wollen Menschen mit einer Vision vom eigenen Unternehmen in der Gründungsphase unterstützen, denn sie leisten einen wertvollen Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg Baden-Württembergs“, wird sie in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert: „In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche kluge Köpfe und Talente, die mit ihren großartigen Ideen und innovativen Geschäftskonzepten die Zukunft mitgestalten. Mit dem Start-up BW Elevator Pitch stellen wir Start-ups und Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen ins Rampenlicht, damit sie mit ihren Geschäftsideen vor einer Jury und dem Publikum überzeugen können.“

Der Ulmer Jungunternehmer Ihab Fleega und seine Kollegin Simona Kelp stellten dem Beasucher Johannes Freyer (von links) auf dem „Start-up BW Summit“ die Schaumstoffkegel „Pinnns“ vor: Variabel, auf einer Bodenplatte befestigt, halten die Kegel fest, was nicht verrutschen soll oder verloren werden darf. (Foto: Ludger Möllers)

Der Wettbewerb sei Teil der Landeskampagne Start-up BW, mit der mutige Gründer und Start-ups auf vielfältige Weise unterstützt würden, um Innovationen und die stetige Modernisierung der Wirtschaft voranzubringen, so die Wirtschaftsministerin weiter.

Die Preisträger des Regional Cups Ulm:

Den ersten Preis und 500 Euro Preisgeld hat die Geschäftsidee „Projekt Drago – Mobiler Grill in Kofferform“ aus Ulm gewonnen, die sich damit für das Landesfinale qualifiziert hat. Das Team wurde zudem als Publikumsliebling ausgezeichnet. Vom Hobby zum Gründer, diesen Traum erfüllt sich Hobby-Griller Benjamin Geywitz mit dem Projekt Drago. Der mobile indirekte Edelstahlgrill ist raucharm und langlebig und glüht von alleine durch. Weiteres Zubehör wie zum Beispiel ein Pizzastein kann kompatibel zum Grill verwendet werden.

Gewinner des zweiten Platzes ist die Geschäftsidee „Meadow Robotics GmbH“ aus St. Leon-Rot. Golfbälle sammeln wird einfacher durch die Meadow Robotics GmbH. Die konventionelle Art des Ballsammelns wird durch einen akkubetriebenen Roboter abgelöst. Dieser wird das bisherige Fahrzeug und die Sammeleinrichtung ersetzen und vollautomatisch funktionieren. Er sucht sich seine Bahnen intelligent und lernt stetig hinzu, um seinen Einsatz möglichst effizient zu gestalten.

Den dritten Platz belegt die Geschäftsidee „lass dich beschatten“ aus Altheim. Schutz vor der heißen Sonne, das bietet Gründer Gerald Hecht mit seinem „Schattenmacher“. Die pavillonähnliche Konstruktion lässt sich einfach und schnell aufbauen, leicht transportieren und bietet zudem einen sicheren Stand – egal ob im Freibad, am See oder am Strand.

Der „Regional Cup Ulm“ wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg in Kooperation mit der IHK Ulm veranstaltet. Das Preisgeld der Wettbewerbsreihe wird von der L-Bank gesponsert.

Die Gründer und Start-up-Teams hatten drei Minuten Zeit, um die Jury und das Publikum von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Die Präsentationen erfolgen beim Elevator Pitch ohne digitale Medien wie PowerPoint-Folien oder Videos. Erlaubt ist die Verwendung von gedruckten Fotos, Schildern, Prototypen und Modellen.

