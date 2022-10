Das sind die besten Restaurants rund um Ulm

Alle Jahre wieder testet der Ulmer KSM-Verlag Restaurants der Region. 130 sind es in der Ausgabe 2023, dabei schaffte es nur ein Restaurant aus Ulm unter die Top 10 - dafür aber direkt auf Platz eins. Die neue Ausgabe des Restaurantführers macht deutlich, dass sich in der Gastro-Szene viel tut. 23 neue Restaurants werden erstmals aufgelistet und zwei Neu- und einen Wiedereinsteiger haben es in die Top 10 geschafft.

Nummer 1 und 3 in einer Küche

Wenig Bewegung gibt es auf Platz 1. Wie in den Vorjahren holt sich der Seestern im Hotel Lago am See in Ulm das erste Treppchen. Küchenchef Klaus Buderath wird inzwischen verstärkt durch Benedikt Wittek, ehemals Siedepunkt. Damit arbeiten die Nummer 1 und die Nummer 3 der vergangenen Ausgaben nun in einer Küche. Auf den Folgeplätzen verbesserte sich das Fine Dining RS auf Burg Staufeneck in Salach von Rang 5 auf Rang 2 und verdrängte so das Esszimmer im Oberschwäbischen Hof in Schwendi auf den dritten Platz.

Nicht mehr dabei sind das Restaurant Ebbinghaus, da das Ehepaar Ebbinghaus in den Unruhestand gewechselt ist, sowie der Siedepunkt in Ulm-Böfingen. Der konnte unter neuer Leitung nicht getestet werden, da die Wiedereröffnung erst noch erfolgt. Diesen Freiraum nutzten die Neueinsteiger 1950 – Bio-Fine Dining Restaurant der Familie Tress in Ehestetten auf Platz 6 und das Bi:braud in Ulm auf Platz 10. Zudem schaffte die Speisemeisterei Burgthalschenke in Thal den Wiedereinstieg auf Platz 9.

Der neue Restaurantführer. (Foto: Press´n`relations)

Der „Aufsteiger des Jahres" ist das BeefAtelier in der Turmgasse in Ulm, ein „exzellentes neues Steakhaus" das vier Spitzen mit "!" erreichen konnte. Ebenfalls hervorzuheben sind das Kokono in Neu-Ulm, das eine „tolle panasiatische Küche, liebenswerten Service und gemütliches Interieur" bietet, das Odin, ein kleines, aber feines Restaurant mit internationaler Küche in Blaubeuren sowie der Klosterhof Gutenzell mit der Wertung „Klasse Handwerkskunst in der Küche eines Landgasthauses".

Tester haben sich auch dem Thema Frühstück angenommen

Dass man auch in der Kategorie „einfach“ sehr gut essen kann, zeigen Restaurants wie der Gasthof Bären in Hütten, das Wirtshaus im Butzental oder Del Tufo und Marrakech Argana in Ulm. Im Sonderteil "Frühstück" mit 20 Restaurants verbesserte sich das Manufaktur-Cafe Animo! in Ulm von Platz 3 auf 1. Die zweiteren Plätze in der Kategorie belegen das Brot und Stühle (Platz 2), der Wiley Club Neu-Ulm und das Hotel Lage (Platz 3 und 4). Und für den Hunger zwischendurch empfiehlt die Redaktion Der wilde Wirt im Ulmer Hafenbad, der in der Kategorie "Auf die Schnelle"/Imbisse" den ersten Rang erreichte.

Auch untypische Restaurants finden sich im Rankiung. Die Magicuisine im neuen Zauber-Theater von Magier Florian Zimmer in Neu-Ulm etwa wird durchaus gelobt. Das magische Erlebnis könne sich auf den Tellern zwar noch mehr zeigen, wenngleich „beste Qualität“ attestiert wird. Das Club-House am Orange Campus der Basketballer in Neu-Ulm überzeuge durch stylische Einrichtung und eine moderne Atmosphäre. Nicht aber durch Kochkunst. In der Welt der Burger und Salate hätten kulinarisch die Momente gefehlt, die während der Play-offs zu Jubelarien führten.