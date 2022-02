Das planen die Narren in der Region - oder auch nicht

Senden Sie dazu eine Mail mit den wichtigsten Informationen zur Fasnetsaktion (was? wann? wo? welche Zunft?) an p.hertle@schwaebische.de .

Auch in diesem Jahr bleibt es den Narren in der Region verwehrt, die fünfte Jahreszeit wieder so unbeschwert wie vor der Pandemie zu feiern. Doch ganz ausfallen soll die Fasnet auch dieses Mal nicht. Viele Zünfte werden ob der aktuellen Situation kreativ. Das ist bei den Narrenzünften dieses Jahr zur Fasnet geplant.

So sieht es in Ehingen aus

Normalerweise wären die Mitglieder der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck gerade voll in den Vorbereitungen. Das Landschaftstreffen Donau, die Kinderfasnet in der Lindenhalle - vieles kann auch 2022 nicht stattfinden.

Am Sonntag sind ein paar Narren der Narrenzunft Spritzenmuck auf dem Ehinger Marktplatz zusammengekommen, um in einer Art „Flashmob“ wenigstens ein bissle Fasnet demonstrieren zu können.

Doch ein bisschen Fasnet soll es auch in diesem Jahr in Ehingen geben. Und zwar digital. Zum Glombigen Doschdig am 24. Februar zeigt die Ehinger Narrenzunft einen Film auf ihrer Homepage. Dort erklären die Narren an Originalschauplätzen das Brauchtum am Glombigen.

So sah es vor der Pandemie aus, wenn der Groggadäler in Ehingen am Glombigen Doschdig ausgegraben wird. (Foto: Schick)

Am Fasnetssonntag, 27. Februar gibt es einen digitalen Nostalgieball live aus der Lindenhalle mit Ausschnitten des Programms der vergangenen 30 Jahre.

Das ist in Munderkingen geplant

Vieles werden die Trommgesellen in Munderkingen an dieser Fasnet wieder digital veranstalten müssen. Doch die Ausgrabung am Glompigen (17. Februar) vor dem Rathaus soll laut Zunftmeister Ralf Lindner in Präsenz angeboten werden

Außerdem ist am 25. Februar ein digitaler Zunftball unter dem Motto "Ab in den Süden" geplant. Dort werden die beiden Moderatoren Ralf Lindner und Carmen Klein, als einzige live am Ballabend, im stimmigen Ambiente durchs Programm führen.

Das Ermittler-Duo ist wieder in und um Munderkingen unterwegs. (Foto: Burghart)

Zudem ist das Ermittler-Duo "Schorle und Benkes" wieder aktiv, um „de Leit“ zu erklären, „wia mer huir an dr Fasnet duat“.

Der Ulmzug ist abgesagt

Zum zweiten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Narrenzunft Ulm müssen die Ulmer Narrentage und damit auch der traditionelle große Narrensprung „Ulmzug“ abgesagt werden. Ebenso können auch die beliebten Kornhaustage zur Weiberfasnet und zum Hemdglonker nicht stattfinden.

Lange hatte die Narrenzunft Ulm als Veranstalter die Ulmer Fasnet 2022 „normal“ geplant und auf das Beste gehofft.

Pünktlich zum Jubiläumstag und Fasnetsauftakt veröffentlichte die Narrenzunft ein Video zum traditionellen Häsabstauba.

Auch Regio TV hat die Narren besucht. Sehen Sie hier den Beitrag.

Als weitere Alternative gibt es bis zum 2. März Ausstellung in der Ulmer Stadtbibliothek. Das Motto: „Auf den Spuren der Narrenzunft Ulm“. So sind neben den lebensgroßen Figuren in Original-Häser in diesem Jahr auch Kinderpuppen in Häsern zu sehen.

Fasnetsweg mit Schaukästen

Seit Kurzem ist ein Fasnetswanderweg der Kirchbierlinger Narren zu bestaunen. Auf dem 1,2 Kilometer langen Weg sind verschiedene Schaukästen mit für die Fasnets-Gruppen Typisches arrangiert.

Der Schaukasten der Narrenzunft Dalabudl aus Untersulmetingen. (Foto: Lockenvitz)

Zünfte aus Allmendingen, Griesingen, Untersulmetingen sind dabei. Zurück geht die Idee auf die Krippenwanderwege, die dieses und vergangenes Jahr in der Region entstanden sind. Die Kästen bleiben auf jeden Fall bis Aschermittwoch stehen.

Online-Bürgerball der IGF

Auch in Westerheim müssen Veranstaltungen wie das Straßenfenst ausfallen. Doch auch in desem Jahr soll es einen Online-Bürgerball der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) geben - und das mit vielen neuen Programmpunkten.

Das Video geht am Samstag 19.59 Uhr online. Dort zeigen die Gruppen, was sie übers Jahr erarbeitet haben. Obendrein können die Narren für den Online-Bürgerball noch „Fäschtpakete“ mit Snacks, Drinks, Deko und Basteltipps vorbestellen.

Die IGF-Garde beim bisher letzten „Live“-Bürgerball 2020. (Foto: Steidle/Archiv)

Der Narrenzunft-Verein Feuerteufel aus Gerhausen entschied sich bereits im November dafür, ihren närrischen Nacht-Umzug mit dem anschließenden Brauchtumsabend „schweren Herzens“ abzusagen. Auch für die Mitglieder der Blaubergweibla heißt es nun ein weiteres Jahr warten.

So ist die Lage im Landkreis Biberach

Bereits zum Auftakt der fünften Jahreszeit am 11.11. haben viele Narrenzünfte ihre Veranstaltungen abgesagt. Auch viele andere Zünfte in den Gemeinden des Landkreises hatten schon früh keine Möglichkeit gesehen, Fasnet auch nur annähernd "normal" zu feiern.

Ähnlich sieht das in Ochsenhausen aus, wo sich die Karnevalsgesellschaft (KGO) bis zuletzt gehofft hatte. „Wir wollten einfach bis zum Schluss abwarten, ob und wie weit Fasnet in Kuhhausen im Jahre 2022 gestaltbar ist“, schreibt die Narrenzunft in einem Informationsschreiben an ihre Mitglieder.

Auch in diesem Jahr wird es keine gewöhnliche Fasnet in Ochsenhausen und den umliegenden Gemeinden geben. (Foto: Archiv: Axel Grehl)

Alternativprogramme könnte es geben: So ist zum Beispiel die erneute Herausgabe einer Narrenzeitung geplant und die ein oder andere Sendung soll auf KGO TV ausgestrahlt werden.

Weil in Äpfingen kein Umzug stattfinden kann, soll zumindest eine Kinder-Dorfrallye etwas Fasnetsgefühl in die Gemeinde bringen. Hierbei können die Kinder in kleinen Gruppen an verschiedenen Stationen ihr Wissen über die Fasnet unter Beweis stellen.

In Ummendorf soll es einen Rätselwald geben. An fünf Stationen müssen dort Fragen beantwortet werden. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Das ist in und um Riedlingen geplant

In Riedlingen wird der Gole im Städtle zu sehen sein. Dort beginnt die Hausfasnet mit dem „Glombigen Donnerstag“ am 24. Februar. Erst um 13 Uhr gibt ein „Gole Aufwecken“ bis Majestät Gole mit seinem Gefolge erscheint.

Einen Umzug gibt es nicht aber es wird eine kleine Straßenfasnet geben mit Spielen für Kinder und mit drei Marktständen geben. Auch ein neues Golebüchle erscheint.

Oberweib Mechtild Kniele und Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Fasnetsdienstag 2019 vor dem Gasthaus „Kreuz“ in Riedlingen. (Foto: Felix Kästle/dpa)

In Bad Buchau sorgen die Moorochsen für "a bissle Fasnetsstimmung". Zumindest optisch. Aus dem Weihnachtsbaum, der noch steht, soll am "Glombigen" außerdem ein Narrenbaum werden.

Verkleidet zum Drive-in

Der MV Baustetten. bietet am „Rußigen Freitag“, den 25. Februar verschiedene hausgemachte Spezialitäten zum Abholen im Drive-in am Musikerheim des Musikvereins „Harmonie“an.

Die Fasnetszunft Laup’r Waidäg geht dieses Jahr auch andere Wege. Sie besucht Vereine oder Privatpersonen, um die Fasnacht nach Hause zu den Menschen zu bringen. In den sozialen Medien aktiv wird die Fasnetszunft Dalabudl aus Untersulmetingen. Es sollen dort Bilder und Videos gepostet werden.

