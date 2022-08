Das Obstwiesenfestival ist zurück – und bekommt eine dritte Bühne

Auch dem Obstwiesenfestival auf dem Lerchenberg bei Dornstadt wurde eine zweijährige unfreiwillige Pandemiepause verordnet. Dieses Jahr ist es endlich wieder zurück – und das sogar noch ein wenig größer als zuvor. Zu den zwei bekannten Bühnen gesellt sich eine Dritte, die Newcomern einen Ort geben soll, sich und ihre Musik zu präsentieren.

Das Obstwiesenfestival findet in diesem Jahr vom 18. bis 20. August statt. Es ist die inzwischen 28. Auflage dieses kleinen, feinen Festivals. Fest steht inzwischen, wer heuer spielt. Nur die Details, welche Musiker wann auf welcher Bühne zu sehen sein werden, soll erst kurz vor Festivalbeginn bekannt gegeben werden.

Diese Bands sind beim Obstwiesenfestival 2022 dabei

Zu den Headlinern des diesjährigen Obstwiesenfestivals zählen jedenfalls die Stockholmer Indie-Rocker von Shout Out Louds, HVOB (Her Voice Over Boys), ein Produzentenduo mit Elektro-Beats aus Österreich, die deutsch-polnische Sängerin Alli Neumann, das Hip-Hop-Duo Kinderzimmer Productions, das beim Auftritt in Dornstadt ein Heimspiel feiert, und Get Well Soon (Konstantin Gropper), der ursprünglich ebenfalls aus der Gegend, aus Ochsenhausen, stammt.

Zu den Headlinern gesellen sich weitere nationale wie internationale Musikerinnen und Musiker, wie etwa Av Av Av, Ekkstacy, Bilbao, Erwin & Edwin, Neànder, Rikas oder Husten. Insgesamt mehr als 30 Acts versammeln sich heuer auf dem Lerchenberg. Auf der neuen dritten Bühne spielen unter anderem Odd Couple, Telquist, Donkey Kid und Christin Nichols.

Finanziert wird die Festivalexpansion, also die neue Bühne für Newcomer, aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“. Der Bund hat darin Gelder zur Verfügung gestellt, mit denen die Kulturbranche nach der Pandemie wieder angeschoben werden soll. Beim Obstwiesenfestival hat die Förderung nun also etwas bewegt.

Kostenlose Shuttlebusse nach den Konzerten

Trotz des größeren Angebots: Die Konzerte sind nach dem bewährten Konzept auch nach der Corona-Pause umsonst. Lediglich wer campen möchte, zahlt für die bereitgestellte Infrastruktur wie Duschcontainer und Toiletten eine Gebühr von 15 Euro plus 15 Euro Mindestverzehr auf dem Festivalgelände. Für alle nicht Nicht-Camper bietet der Nahverkehrsverbund Ding kostenlose Shuttle-Busse, die die Festivalbesucher um 1.30 Uhr und 2.15 Uhr zurück in die Ulmer Innenstadt bringen.

Neben Musik wollen die Obstwiesenfest-Macher noch in anderen Bereichen für Unterhaltung sorgen. Los geht es am Donnerstag also nicht mit Konzerten, sondern – wie vor der Pandemie bereits etabliert – mit Open-Air-Kino. Heuer soll der Film „Eingeschlossene Gesellschaft“ laufen – eine Lehrerkomödie mit Anke Engelke, Florian David Fitz und Justus von Dohnányi in den Hauptrollen. Vormittags wird es jeweils sportlich-entspannt mit Yogasessions auf dem Festivalgelände und am Sonntag darf natürlich der traditionelle Frühschoppen mit Blasmusik nicht fehlen. Für Kinder ist mit Felix Fischer Zauberkunst auch etwas geboten.