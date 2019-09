Das macht Lust auf mehr

Armin Abele, Inhaber der dafür eigens gegründeten Event-Firma Ventura, spricht nicht von einem Defizit, welches das von ihm veranstaltete Ostalb-Festival Anfang Juni in der Ostalb-Arena verursacht hat. Grund seien vielmehr nicht voraussehbare Mehrkosten gewesen, entstanden durch falsche und unzulängliche Angaben der Stadt vor allem zu den Gegebenheiten im Stadion. Abele hat das am Donnerstag im Vorfeld der Gemeinderatssitzung in einem Pressegespräch erläutert.