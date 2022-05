Das Lumpenpack live im Roxy

Abgehärtet von der großen „Tour der Maßnahmen“ - so der bandinterne Name - im September 2021 ist das Lumpenpack jetzt wieder bereit für die Bühne. Das Lumpenpack ist: Jonas Frömming und Max Kennel, Alex Eckert (drums), Jason Bartsch (git/synth) und Lola Schrode (bass). Am Freitag, 27. Mai, präsentieren sie ab 20 Uhr im Roxy die Songs ihres fünften Studioalbums „Emotions“. Ihren Sound sortiert die Band „irgendwo rund um die Ärzte und Madsen“ ein. Karten gibt es im Vorverkauf zu 31,80 Euro und an der Abendkasse zu 33 Euro.