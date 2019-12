Das kommt bei Kochprofis aus der Region zum Weihnachtsfest auf den Tisch

Der Menüvorschlag der Küchenchefs für Kurzentschlossene

Vorspeise Eine fruchtig-deftige Apfel-Kartoffel-Suppe empfiehlt Robert Neumaier vom Hirsch in Attenhofen: Für vier Portionen werden 200 Gramm leicht säuerliche Äpfel geviertelt, 50 Gramm Kartoffeln geschält und gewürfelt, mit einer halben Zwiebel in einem Topf mit etwas Butter glasig gedünstet und mit Weißwein oder Apfelsaft abgelöscht. Brühe mit 150 Gramm süßer Sahne aufgießen, mit Chili, Pfeffer und Salz würzen und etwa 15 Minuten köcheln lassen. Anschließend fein pürieren und vor dem Servieren 50 Gramm saure Sahne unterrühren.

Hauptspeise Für den Hauptgang schlägt Marco Langer vom Lago einen Hirschrücken an Selleriepüree mit karamellisierten Rosmarin-Maronen vor: Für das Selleriepüree die Knolle schälen, würfeln und mit 100 Gramm Butter farblos anschwitzen lassen, einen halben Liter Sahne zugeben, aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf kleiner Stufe weichkochen. Wenn alles fertig ist, den Sud durch ein Sieb geben und die Sahne unbedingt aufheben. Den Sellerie in einen Mixer geben und pürieren. Dabei die Sahne langsam dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Etwa 100 Gramm Zucker und etwas Wasser karamellisieren. Sobald etwas Farbe entstanden ist, die Sahne dazugeben und leicht köcheln lassen. Anschließend die Maronen dazugeben und wieder einköcheln lassen. Nach 20 Minuten ein bis zwei Zweige Rosmarin dazugeben und vor dem Servieren wieder herausnehmen.

Rund 800 Gramm Rehrücken auf Butterschmalz beidseitig anbraten und etwa 15 Minuten bei 190 Grad in den Ofen geben. Danach das Fleisch in einem abgedeckten Topf mindestens fünf Minuten ruhen lassen. In einer separaten Pfanne etwas Butter schmelzen, Rosmarin und Salz dazugeben und den Hirsch darin schwenken. Anschließend das Fleisch noch einmal in den Ofen geben, sodass es noch einmal Temperatur erhält.

Dessert Als krönenden Abschluss rät Andreas Imhof (Vier Jahreszeiten) zu einer Crème Brûlée mit 250 Gramm Sahne, einem Viertelliter Milch, Vanillemark, Tonkabohnen und 40 Gramm Zucker, die zusammen aufgekocht werden. Die Flüssigkeit vom Herd nehmen, zehn Minuten ziehen lassen und passieren. Acht Eigelbe sowie weitere 40 Gramm Zucker mischen, der Sahne-Milch zugeben und abkühlen lassen. Die Creme in tiefe Teller verteilen, im Wasserbad im Backofen bei 130 Grad etwa 40 Minuten pochieren und mindestens ein bis zwei Stunden durchkühlen lassen. Die abgekühlte Masse mit Rohrzucker bestreuen und mit einer heißen Flamme karamellisieren.