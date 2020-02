Das ist die neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende am Uniklinikum Ulm

Sylvia Langer wird ab dem 1. Mai kaufmännische Direktorin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende am Universitätsklinikum Ulm. Das teilt die Klinik am Mittwochmorgen mit.

Die gebürtige Thüringerin verfüge demnach über 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen und Krankenhausmanagement. Die 49 Jahre alte Gesundheitsökonomin war zuvor Vorsitzende der Geschäftsführung des BG Klinikum Hamburgs mit 735 Betten und über 2000 Mitarbeitern und verantwortete dort die operative und strategische Neuausrichtung des Hauses.

Davor war sie viele Jahre an der Universitätsmedizin Greifswald tätig, zuletzt in der Funktion als Kaufmännische Vorständin. „Ich freue mich, wieder zur universitären Medizin zurückzukehren“, wird Langer in einer Mitteilung zitiert. Sie folgt auf Dr. Joachim Stumpp, der am 1. März 2019 auf eigenen Wunsch aus dem Universitätsklinikum Ulm ausgeschieden ist.

Im Universitätsklinikum Ulm mit rund 6000 Beschäftigten werden jährlich rund 50.000 Patienten stationär behandelt. Hinzu kommen knapp 300.000 ambulante Quartalsfälle.

Das Universitätsklinikum verfügt über 29 Kliniken und 15 Institute für eine stationäre und ambulante Krankenversorgung mit über 1200 Betten. An der Ulmer Universität absolvieren zurzeit 3255 Studierende ein Studium an der Medizinischen Fakultät.