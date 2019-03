Das ist die neue „Miss Schwaben“

Vanessa Fülle ist die neue Miss Schwaben. Die Jury wählte die 24-jährige Qualitätsingenieurin, im Bild mit der Startnummer 12, zur neuen Titelträgerin. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Natalie Da Silva aus Memmingen und Verena Grossmann aus Neu-Ulm.

(Foto: Alexander Kaya)

Am Wettbewerb in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie nahmen 14 Frauen und sechs Männer teil. Zum Mister Schwaben wurde der 25-jährige Bürokaufmann Christian Erhardt aus Blaustein gekürt – vor Danilo Müller aus Uttenreuth und Philipp Federhen aus Illertissen. Die Teilnehmer präsentierten sich in Sommermode, Tracht und Casual-Business-Mode.

