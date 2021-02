Das ist die neue Leiterin des Gesundheitsamtes des Alb-Donau-Kreises

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat ab dem 15. Februar eine neue Leitung. Im Rahmen einer Abordnung durch das Ministerium für Soziales und Integration wird Dr. Ulrike Bopp-Haas die Leitung des Fachdienstes Gesundheit übernehmen, zunächst bis zum 31. August 2021.

Auf zwei Schultern

Damit wird die Fachdienstleitung wieder in einer Person zusammengeführt. Seit September 2020 war diese Aufgabe, auf Grund der besonderen Lage, auf zwei Schultern verteilt: Der kommissarische Fachdienstleiter Marc Bierkamp wurde in der medizinischen Leitungskompetenz durch den Leiter des Fachbereichs Gesundheit des Landratsamts Heidenheim, Christoph Bauer, unterstützt.

Dr. Ulrike Bopp-Haas leitet seit Februar 2019 das Gesundheitsamt im Landratsamt des Ostalbkreises. Dort arbeitete sie seit 2015 als Amtsärztin und war unter anderem als Abteilungsleiterin für den Infektionsschutz verantwortlich.

Kliniken und Schule

Berufliche Stationen führten Dr. Bopp-Haas nach ihrem Studium der Humanmedizin zunächst in die Kliniken in Sindelfingen und Esslingen. Anschließend nahm sie eine Lehrtätigkeit an einer Beruflichen Schule in Backnang auf, am dortigen Beruflichen Gymnasium und in der Ausbildung von Arzthelferinnen. Für ein berufliches Bildungsprojekt war sie mehrere Jahre im Rahmen einer Teilabordnung im Kultusministerium tätig.

Landrat Heiner Scheffold sagte: „Frau Dr. Bopp-Haas kennt den Gesundheits- und Infektionsschutz sowohl aus der Perspektive der Kliniken, der beruflichen Bildung und aus ihrer amtsärztlichen Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Diese verschiedenen Blickwinkel und Erfahrungen sind gerade in Zeiten der Pandemiebekämpfung für die Leitung und die Arbeit im Fachdienst Gesundheit von großem Nutzen.“

Dank des Landrats

Landrat Scheffold dankte dem kommissarischen Fachdienstleiter Marc Bierkamp für seine überaus engagierte und gute Arbeit in den vergangenen sechs Monaten. „Sehr dankbar bin ich auch Herrn Christoph Bauer, der vom Sozialministerium zu 40 Prozent seiner Tätigkeit von seiner Wirkungsstätte in Heidenheim an unseren Fachdienst Gesundheit abgeordnet war. Gerade in der schwierigsten Phase der Pandemie, ab dem Herbst 2020, hat er Herausragendes geleistet und zusammen mit Herrn Bierkamp den Fachdienst Gesundheit auf die Pandemiebekämpfung und die immer wieder wechselnden Anforderungen personell und organisatorisch sehr gut ausgerichtet.“