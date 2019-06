Das ist der neue Trainer von Ratiopharm Ulm

Der Nachfolger von Thorsten Leibenath ist gefunden. Jaka Lakovic wird ab der kommenden Saison Head Coach von Ratiopharm Ulm. Er erhält bei den Ulmer Basketballern einen Dreijahresvertrag.

Der 40-jährige Slowene stand zuletzt als Assistant Coach in Spanien für Joventut Badalona an der Seitenlinie und kann auf eine 20-jährige Karriere als Profi zurückblicken.

Der ehemalige Kapitän der slowenischen Nationalmannschaft wurde als Co-Trainer an der Seite von Igor Kokoskov mit Slowenien 2017 Europameister.

„Ulm ist eine großartige Organisation, die mit ihrer Vision, langfristig auf junge Talente zu setzen, sehr interessant für mich ist. Die Entscheidung für Ratiopharm Ulm fiel mir also nicht schwer“, wird Lakovic in einer Mitteilung der Ulmer Basketballer zitiert.

„Jaka war als Spieler eine Legende – um das auch als Trainer zu werden, ist es noch ein weiter Weg. Aber es würde mich bei seinem Ehrgeiz nicht wundern, wenn er als Coach ähnlich erfolgreich sein würde“, so Geschäftsführer Thomas Stoll. „Zunächst wird Jaka die Entwicklung junger Spieler in Ulm konsequent fortsetzen“, so Stoll.

Ulmer Basketball soll Fans begeistern

„Wir wollen einen schnellen, athletischen Basketball spielen, der auf einer sehr guten Verteidigung basiert. Unser Basketball soll die Fans begeistern und sie stolz machen. Und was mir ganz wichtig ist: Wir werden ehrgeizig sein“, fasst der neue Head Coach seine Basketball-Philosophie zusammen.

Während seiner aktiven Karriere lief Lakovic unter anderem für Panathinaikos Athen, Galatasaray Istanbul und den FC Barcelona auf. Dabei spielte er für Trainer wie Zeljko Obradovic, Dusko Ivanovic oder Jure Zdovc.

Vier Mal gewann der Point Guard in Griechenland und zweimal in Spanien die Meisterschaft. Sein größter Erfolg ist der Gewinn der EuroLeague (2010), in der er insgesamt elf Jahre aktiv war.

„Seine Karriere als Spieler spricht für sich: Er hat auf höchstem Niveau als Point Guard die Fänden in der Hand gehabt“, wird Sportdirektor Thorsten Leibenath zitiert. Kennengelernt haben Stoll und Leibenath Lakovic im vergangenen Sommer, als er während der NBA Summer League im Trainerstab der Minnesota Timberwolves stand.

Trainerkarriere als Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft begonnen

Seine Trainerkarriere begann der slowenische Rekordnationalspieler 2016 als Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. In derselben Position arbeitete er 2018 zunächst auch in Bilbao, ehe er für die letzten vier Saisonspiele als Head Coach übernahm, den Abstieg des Traditionsclubs aber auch nicht verhindern konnte.

In der vergangenen Spielzeit folgte Lakovic Carles Duran nach Badalona. Mit Duran hatte er im Jahr zuvor schon in Bilbao gearbeitet und erreichte mit ihm in Badalona die Playoffs. „Nachdem Jaka unter Trainerlegenden gespielt hat, wurde er auch als junger Coach von Persönlichkeiten wie Carles Duran und Igor Kokoskov geprägt. Das erkennt man an der Art und Weise, wie er Basketball versteht: Nämlich schnell, smart und mit viel Willensstärke“, so Sportdirektor Leibenath.

Während Duran als ehemaliger Assistant Coach von Berlins Aito García Reneses für die spanische Basketball-Schule steht, vereint Kokoskov serbische und amerikanische Einflüsse. Kokoskov ist laut Mitteilung dabei in mehrfacher Hinsicht ein Vorreiter: zunächst gewann er als erster europäischer Co-Trainer eine NBA-Championship, dann war er der erste europäische Head Coach in der NBA.