Das ist der neue Spatzen-Trainer

Nun ist es klar, wer künftig an der Linie der Ulmer Spatzen stehen wird. Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Thomas Wörle als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39-jährige hat am Montagvormittag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben, der Gültigkeit für die Regionalliga und die 3. Liga hat.

Von 2010 bis 2019 trainierte Thomas Wörle die Frauen des FC Bayern München und formte aus ihnen eine Spitzenmannschaft der Allianz Frauen-Bundesliga. 2015 und 2016 wurde er deutscher Meister, außerdem 2012 DFB-Pokalsieger. Auch in der Champions League spielte der Fußballlehrer mit den FCB-Frauen, wo er bis ins Halbfinale kam.

Ehemaliger Profi

In neun Jahren als Cheftrainer hat der ehemalige Profi bewiesen, dass er etwas aufbauen, entwickeln und erfolgreich arbeiten kann.

Nun übernimmt Wörle das Traineramt beim SSV Ulm 1846 Fussball und möchte seine klare Vorstellung beim Regionalligisten einbringen.

Thomas Wörle kommt aus Thannhausen, kennt also die Region und war als Spieler unter anderem für den FC Augsburg, den TSV 1860 München, die Kickers Offenbach und die SpVgg Greuther Fürth aktiv. In seiner Laufbahn bestritt er 97 Spiele in der zweiten Bundesliga.

2010 Karriere beendet

2010 beendete Thomas Wörle seine Karriere und widmete sich seiner Trainerausbildung. Gleichzeitig trennt sich der SSV Ulm 1846 Fussball von den beiden Co-Trainern Sven Ackermann und Herbert Sailer. Thomas Wörle wird zukünftig mit einem Co-Trainer zusammenarbeiten, der zeitnah präsentiert werden soll.

Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir sind bei der Trainersuche nach einem klaren Plan vorgegangen, haben zunächst ein Profil erarbeitet und dann sehr viele Gespräche geführt. Sehr schnell hat sich Thomas Wörle als unser Wunschkandidat herauskristallisiert. Er ist ein sehr akribischer Arbeiter und hat mit den Frauen des FC Bayern bewiesen, dass er etwas aufbauen und entwickeln kann. Durch seine Profi-Karriere in der zweiten Liga bringt er außerdem viel Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Wir sind von Thomas Wörle absolut überzeugt und freuen uns, dass wir ihn vom SSV begeistern konnten.“

Dankbar fürs Vertrauen

Thomas Wörle selbst sagt zu seinem Engagement bei den Spatzen: „Ich bin den Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fussball für das entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar. Der SSV ist ein spannender, bodenständiger und sehr ambitionierter Traditionsverein. Gemeinsam wollen wir alles dafür tun, um die Entwicklung konsequent voranzutreiben und erfolgreichen Fussball zu spielen. Ich freue mich auf diese tolle Herausforderung und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Verein.“