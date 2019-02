Das ist bei der Gartenmesse „Gartenträume“ in Ulm geboten

Ausnahmsweise unterscheiden sich dieses Jahr die Außentemperaturen und das Mikroklima auf der Gartenmesse „Gartenträume“ nicht so radikal wie in den vergangenen Jahren. Und so strömen bereits zur Eröffnung der 93 Stände am Freitagmorgen Massen in die drei Hallen des Ulmer Messegeländes. Zum 15. Mal sind die „Gartenträume“ in Ulm zu Gast, wieder rechnen die Veranstalter mit rund 20 000 Besuchern. Aufgrund des guten Wetters vielleicht mit noch ein paar mehr, wie Sabrina Kaul, die Sprecherin des niederländischen Veranstalters sagt.

Neu ist dieses Jahr ein Ulmer Standbetreiber, der gleich am Morgen die Blicke auf sich zieht: Die Ulmer Firma Glaeser kommt mit „Wollrasen“ auf den Markt. Eigentlich ist das Unternehmen als Textil-Recycling-Betrieb bekannt. Nun schafft das Traditionsunternehmen den Sprung in Privatgärten: „Glaeser Green“ heißt der Firmen-Zweig, der „Wollrasen“ anbietet. Dies ist ein Vlies, in das Samen eingearbeitet sind und ausgerollt wird und so zum Rasen wird.

„Kein Kunststoff, aus rein natürlichen Materialien und vollständig biologisch abbaubar“, wie Glaeser-Mitarbeiter Michael Riedmüller sagt. Teile des Vlieses stammen aus der Ulmer Textil-Reisserei. Den Wollrasen gibt es als kleinen Rasen-Flicken („Patch“) oder als Rollenware. Und wer es lieber bunt mag, kann auch die Variante „Blumenwiese“ wählen, mit eingearbeiteten Samen von Kräuter- und Gräserarten. Der Vorteil, so Riedmüller, gegenüber dem klassischen Säen: Unkraut wird unterdrückt, Schutz gegen Vogelfraß ist gegeben und das Vlies diene sowohl der Langzeitdüngung als auch als Feuchtigkeitsspeicher.

Das ist so einfach aufzubauen, wie ein Ikea-Regal. Sebastian Pfarr aus Blaubeuren

Grüne Wände errichtet Sebastian Pfarr, der in Blaubeuren ein Gartenbauunternehmen führt. „Das ist so einfach aufzubauen, wie ein Ikea-Regal“, sagt er und deutet auf eine „Greencity Wall“. In den hohlen, mit Erde gefüllten Sichtschutzwänden können Gräser oder Blumen wachsen und lassen die Konstruktion komplett hinter dem Grün verschwinden. Grüne Wände passen zum Trend des „Wohnzimmers im Garten“, wie Gartenträume-Sprecherin Kaul sagt.

Möblierung für die Freiluft-Lounge

Allerlei Möblierung für die Freiluft-Lounge gibt’s in den Messehallen zu sehen: Ganze Küchen etwa, die Diana Oehler in Bad Saulgau zusammen mit ihrem Mann selbst erfunden hat: „Wir wollten so etwas für unseren Garten, doch das gab’s nicht.“ Und so konstruierte die Ladenbau-Firma 300 Kilo schweren Steinplatten auf extrem stabile Stahlgerüste, die auch im tiefsten Winter keinen Schaden nehmen. Und alles was einbaubar ist, bauen die Oehlers ein: Von Waschbecken bis Grills. Und wer die Nachbarn auf der Palme sehen will, bestellt dazu noch einen „Gartenpool“ inklusive „Chillout-Zonen“. Den gibt’s ein paar Meter weiter bei der Firma Heinzelmann aus Pfronstetten (Landkreis Reutlingen).

Die „Gartenträume“ liefern nicht nur die Ausstattung für heimische Luxus-Oasen. Es geht auch bodenständig: Ein ungewöhnliches Pflanzkartoffelsortiment bietet etwa der „Hof Jeebel“ an. 100 verschiedene Sorten, von denen viele drohen, aufgrund der Dominanz der schnell wachsenden Supermarktkartoffel verdrängt zu werden.

Die „Gartenträume“ sind in den Ulmer Messehallen bis einschließlich Sonntag , 24. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

