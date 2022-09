Das Europa Café rollt an

Auf Initiative des Europe Direct Zentrums im Donaubüro Ulm/Neu-Ulm wird das Europa Café am Mittwoch, 7. September, von 10 bis 14 uhr auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm und am Donnerstag, 8. September, von 1 bis 15 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm zu Gast sein. Das Europa Café ist eine klassische italienische Ape in den Europa-Farben, umgebaut zum Café-Mobil. Das Europa Café tourt derzeit durch Süddeutschland und Vorarlberg, um zu erfahren, welche europäischen Themen die Menschen vor Ort bewegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Projekt wird vom Staatsministerium Baden-Württemberg finanziell unterstützt. Foto: Ludwig Schedl