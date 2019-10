Das Doppelbleibt der Schwachpunkt

Das Spiel des TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Schwalbe Bergneustadt war nichts für schwache Nerven. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich der Neuling zurück und unterlag dann doch wieder denkbar knapp nach dreieinhalb Stunden mit 2:3 nach dem entscheidenden Doppel.

Dabei hatten sich die Neu-Ulmer in der 20 000-Einwohner-Stadt in Nordrhein-Westfalen durchaus eine gute Chance ausgerechnet, zumal erstmals der junge Koreaner An Jaehyun dabei war. Doch das Match begann geradezu berauschend für die Hausherren. Benedikt Duda fertigte Tiago Apolonia in etwas mehr als 20 Minuten mit 11:4, 11:7 und 11:6 ab und brachte dem Portugiesen die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Serie bei. Anschließend machte es ihm Paul Drinkhall nach: 11:8, 11:7 und 11:8 setzte sich der Engländer gegen den zu nervösen An Jaehyun durch und verdarb dem WM-Dritten damit das Bundesliga-Debüt. Der TTC Neu-Ulm lag also mit 0:2 zurück und sah wie der sichere Verlierer aus.

Dann jedoch kam Viktor Brodd. Gegen Alvaro Robles benötigte der Schwede einen Satz, um ins Spiel zu finden, ging nach dem 7:11 aber durch ein 13:11 und ein 11:9 in Führung und ließ sich durch das folgende 6:11 nicht verunsichern. Mit 11:8 sorgte Brodd für den ersten Neu-Ulmer Punkt. Anschließend fuhr dann auch An Jaehyun seinen ersten Sieg in der Bundesliga ein: Gegen Benedikt Duda siegte der Südkoreaner mit 3:1 (11:8, 8:11, 11:3, 11:9). Wieder musste also das Doppel entscheiden und hier schlug die Stunde von Alvaro Robles und Paul Drinkhall: Mit 3:2 (8:11, 11:7, 13:11, 9:11, 11:6) waren die Hausherren einen Tick stärker als Victor Brodd und Tiago Apolonia.

Für Neu-Ulm war es die bereits vierte Niederlage dieser Saison im Doppel. „Wir hatten unsere Chancen auf den Sieg“, resümierte Tiago Apolonia.