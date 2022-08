Das Cafe Clara ist ein willkommener Treffpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit April dieses Jahres hat das Cafè Clara im Wiley für geflüchtete Ukrainer geöffnet. Dort bieten das Familienzentrum des Sozialwerkes Lebenswert e.V. und der russischsprachige Verein „Hoffnung für Alle“ e.V. Unterstützung bei bürokratischen Anliegen wie Antragstellungen oder bei der Jobsuche an. Förderer des Projektes sind die Aktion Mensch, das Deutsche Kinderhilfswerk sowie die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Zu den regelmäßigen Öffnungszeiten lädt das Café außerdem ein, in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. „Die Ukrainer sind ebenso aktiv dabei und beteiligen sich am Betrieb des Cafés“, freut sich Miriam Bergmann. Malkurse oder das Ferienprogramm für Schulkinder werden gern besucht. Im nahe gelegenen Spendenwagen werden Haushaltsartikel wie Töpfe, Handtücher und Bettwäsche gesammelt. Dort können sich die Geflüchteten Dinge mitnehmen, die sie für ihren neuen Hausstand benötigen. Dafür nimmt der Verein gerne Spenden an, die zu den Öffnungszeiten im Cafè Clara abgegeben werden.

Beim angebotenen Deutschkurs werden erste Sprachkenntnisse vermittelt. Eifrig studieren die Sprachschüler ihr Deutschbuch und erledigen ihre Hausaufgaben, um voran zu kommen. Einige von ihnen würden gern hier Fuß fassen, einen Job finden und eine neue Existenz aufbauen. Andere, vor allem die Frauen, deren Männer noch in der Ukraine leben, ersehnen die Rückkehr in die Heimat. Dennoch sind alle sehr aufgeschlossen und bemüht, hier anzukommen und sich einzubringen. In diesem Anliegen wollen die Vereine die Geflüchteten unterstützen und ihnen eine Anlaufstelle und einen Ort zum Wohlfühlen anbieten.

Im Café Clara, Clara-Barton-Str. 6 in Neu-Ulm, sind auch neue Besucher herzlich willkommen. Ansprechpartnerin vor Ort ist Miriam Bergmann, Email miriam.bergmann@lebenswert-nu.de. Öffnungszeiten sind montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr. Schulferienprogramm für Grundschulkinder in der Woche vom 29. August bis 2.September. Spiel, Spaß und Ausflüge sind angesagt. Teilnahmebeitrag fünf Euro für die ganze Woche, Ort: Friedenskirche, John-F.-Kennedy-Str.6 in Neu-Ulm. Weitere Infos unter www.cafeclara-neu-ulm.de.