Das ändert sich zum Fahrplanwechsel im DING-Gebiet

Pendler und Reisende müssen sich ab Dezember auf einige Änderungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Diese Fahrplanänderungen werden im Zeitraum Dezember/Januar im Ding-Gebiet rund um Ulm vorgenommen – ein Überblick des Verkehrsbundes:

Zum 1. Dezember 2019:

Neuer Betreiber und neuer Fahrplan auf der Linie 225

Seit dem 1. Dezember hat die Firma Missel den Betrieb auf der Linie 225 Laupheim – Rißtissen – Ehingen. Hier konnten die Fahrleistungen um 11,5 Prozent gesteigert werden, unter anderem vormittags und nach 19 Uhr.

Nach der Fahrplanumstellung bei der Kreisverwaltung aufgelaufene Hinweise und kritische Anmerkungen wurden mit dem Unternehmen erörtert. Als Ergebnis werden derzeit noch einzelne Verbesserungen am Fahrplan ausgearbeitet, die noch im Laufe des Dezembers umgesetzt werden sollen.

Zum 15. Dezember 2019:

Filstalbahn

Die Vergabeverfahren des Landes Baden-Württemberg haben auf der Filstalbahn Stuttgart – Ulm einen neuen Betreiber hervorgebracht. Ab 15. Dezember nimmt die Firma GoAhead mit Sitz in Stuttgart und Wartungsstützpunkt in Essingen den Betrieb auf der Filstalbahn auf. Es gilt ein komplett neuer Fahrplan; hier ist es im letzten Moment noch gelungen, dass der morgendliche Schulverkehr in Richtung Ulm wie bisher funktioniert.

Buslinien entlang der Filstalbahn

Mit dem neuen Filstalbahn-Fahrplan gehen auch umfangreiche Fahrplananpassungen auf den Linien 46, 461, 462, 469, 583 und 585 einher.

Buslinien zwischen Ehingen und Rottenacker

Im Zuge der europaweiten Ausschreibung der Buslinien 223 Munderkingen – Laupheim, 315 Ehingen – Dettingen – Rottenacker – Hundersingen und 317 Ehingen – Volkersheim – Rottenacker hat der Alb-Donau-Kreis die Firma Robert Bayer GmbH aus Ehingen mit dem Linienverkehr ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember beauftragt.

Das Busunternehmen bedient diese Linienverkehre bereits seit vielen Jahren. Mit dieser Auftragsvergabe wurden Angebotsverbesserungen vereinbart, nach denen der Bedienungsumfang um rund 13,5 Prozent gegenüber dem derzeit noch gelten-den Fahrplanangebot erhöht wird.

Diese Verbesserungen beinhalten die Schließung einzelner Angebotslücken, die Bedienung bisheriger Anmeldeverkehre im Regelbetrieb und zusätzliche Angebote ab 18 Uhr. Der Schülerverkehr wird mindestens im bisherigen Umfang sichergestellt.

Zum 1. Januar 2020:

Linien der SWU Verkehr im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm

Die SWU Verkehr wird ihre Fahrpläne erst zum 1. Januar 2020 ändern. Der Grund ist die Übernahme von Linien in die eigene Verantwortung (Linien 7, 11, 12 und 13), die bisher von der DB ZugBus RAB, beziehungsweise der Firma Baumeister-Knese betrieben worden sind. Dazu kommt die neue Linie 16 zwischen Wiblingen Süd und Unterweiler, außerdem gibt es Änderungen im Nachtbusverkehr.

Pfiffibus 7 im Neu-Ulmer Osten

Ebenfalls am 1. Januar werden die MobilSAM-Linien 73, 77, 78/79 sowie die NachtSAM-Linie 5 werden eingestellt und durch den neuen „Pfiffibus 7“ abgelöst. Auch der Pfiffibus ist ein Angebot für die Abendstunden und das Wochenende und bedient dieselben Ortschaften wie das MobilSAM.

Bei der Nutzung des Pfiffibus 7 gilt:

Der Pfiffibus ist kein Taxi mit Haustürbedienung, sondern ein Kleinbus, der Haltestellen bedient;

Für den Pfiffibus gelten feste Abfahrtszeiten ab Neu-Ulm ZUP;

Wer am ZUP einsteigt, braucht den Pfiffibus nicht zu buchen;

Wer zum ZUP oder von A nach B fahren will, muss den Pfiffibus eine Stunde vor Abfahrt anfordern, entweder telefonisch (0731 97744233, täglich 7 bis 18 Uhr) oder per Internet (bei der Fahrplanauskunft unter www.ding.eu oder in der ing App).

In den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag ergänzt der neue Pfiffibus 7 zusätzlich den Nachtbusverkehr Ulm/Neu-Ulm. Mit Anschlüssen auf die Nachtbuslinie N5 bedient er bei Bedarf die östlichen Ortsteile von Neu-Ulm – und zusätzlich auch Wiley und Ludwigsfeld.

Sonntags verkehrt der Pfiffibus 7 stündlich von 7 Uhr bis 0.45 Uhr und ersetzt die beiden bisherigen Fahrten der Linie 77.

Wo gibt es die neuen Fahrpläne?

Weil es innerhalb kürzester Zeit mehrere Termine für Fahrplanänderungen gibt, mache es nach Ansicht des Nahverkehrsverbundes Ding keinen Sinn, ein gedrucktes Fahrplanbuch herzustellen. Weitere Gründe für den Verzicht seien zudem ein spürbares Nachlassen der Nachfrage bei gleichzeitig deutlich ansteigenden Nutzerzahlen bei der Elektronischen Fahrplanauskunft.

Aktuelle Fahrplanauskünfte von A nach B und Abfahrtszeiten für alle Haltestellen sind verfügbar über:

die Ding App für iOS und Android

die Internetseite www.ding.eu – hier sind außerdem die Fahrpläne aller Linien im Ding-Verbund im Format DIN A4 als pdf-Datei abrufbar.

Die neuen Fahrpläne ab 1. sowie 15. Dezember 2019 und ab 1. Januar 2020 sind bereits im Internet verfügbar.

Wer nicht per App oder am stationären PC im Internet unterwegs ist, der könne laut Ding diese Möglichkeiten nutzen, um die benötigten Fahrplaninformationen zu erhalten:

die gedruckten Linienfahrpläne der SWU Verkehr und der SWBC (Stadtwerke Biberach), bzw. der baden-württembergischen Eisenbahnverkehrsunternehmen (DB, SWEG, GoAhead, SAB);

die Telefonische Fahrplanauskunft unter 01805 779966 (24h/7d);

(gegebenenfalls) Fahrplanveröffentlichungen der Städte und Gemeinden in den Mitteilungsblättern

auf Anforderung hin: Zusendung gedruckter Fahrplantabellen der regionalen Buslinien durch Ding – vorbehalten für Personen ohne Zugang zum Internet.

Baden-Württemberg-Ticket gilt auch im Stadtgebiet Neu-Ulm

Das Baden-Württemberg-Ticket (BaWüTicket) gilt ab dem 15. Dezember auch im gesamten Stadtgebiet Neu-Ulm. Bisher konnten auf bayerischem Gebiet nur die Züge aus Ulm auf dem Weg nach Langenau, beziehungsweise in Richtung Memmingen und die Busse von Ulm nach Wiblingen mit dem Baden-Württemberg-Ticket benutzt werden. Ab Sonntag kann man mit dem BaWü-Ticket zusätzlich in alle Busse im Stadtgebiet Neu-Ulm einsteigen.