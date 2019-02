Darum steht Ulm eine gute Zukunft bevor

Die Gesellschaft in Deutschland altert, doch Ulm stellt eine positive Ausnahme dar. Ulrich Bürger vom baden-württembergischen Kommunalverband für Jugend und Soziales stellte im Ulmer Gemeinderat aktuelle Zahlen und Prognosen vor.

Demnach wächst die Ulmer Bevölkerung von 2016 bis 2030 um acht Prozent. Anders als in ländlichen Gebieten steigen die Werte voraussichtlich in allen Altersgruppen: Bei den über 85-Jährigen um 43 Prozent, bei den 65- bis unter 85-Jährigen um 12 Prozent, bei den 20- bis unter 65-Jährigen um sieben Prozent und bei den unter 20-Jährigen um vier Prozent. Diese Annahmen treffen die Ulmer Bürgerdienste. Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass die junge Bevölkerungsgruppe noch stärker wächst, allerdings unterscheiden sich Alterskohorten und Zeithorizont. 2025 wohnen demnach 5,5 Prozent mehr Menschen unter 21 in der Stadt. „Ulm ist eine verhältnismäßig junge Stadt“, sagte der promovierte Sozialwissenschaftler Bürger.

Die Stadt ist auch verhältnismäßig reich: Die Zahl der unter 21-Jährigen, die Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, beziehen, liegt bei 9,2 Prozent. Das ist weniger als in allen übrigen baden-württembergischen Großstädten. In Mannheim als negativer Spitzenreiter liegt der Wert bei 20,5 Prozent. SPD-Stadtrat Haydar Süslü bezeichnete die Quote dennoch als zu hoch. Oberbürgermeister Gunter Czisch sagte: „Da steckt noch viel Arbeit drin.“ Karin Graf (CDU) und Richard Böker (Grüne) identifizierten die Ganztagsbetreuung und den Wohnungsbau als Bereiche, in denen Ulm Nachholpotenzial hat.

Wie erfolgreich die Stadt in der Jugendhilfe ist, zeigen weitere Zahlen, die Ulrich Bürger präsentierte. Ulm gibt durchschnittlich rund 320 Euro pro Jugendlichen aus. Andernorts sind es bis zu 850 Euro. Das liege daran, dass die Stadt besonders genau auf individuelle Bedürfnisse eingehe, lobte Bürger. Seine zentralen Vorschläge für die Zukunft: ein generationenübergreifendes Miteinander in Quartiertreffs und ähnlichen Einrichtungen, das Integrieren unbegleiteter minderjähriger Ausländer, das Überwinden von generationenübergreifender Armut und das Schaffen gleicher Bildungs- und Teilhabe-Chancen für alle.