Darum schwinden die Bauernhöfe

Wer an das Leben auf dem Land denkt, hat nicht selten diese Bilder im Kopf: Bauernhöfe mit Kühen im Stall und einem Hahn, der kräht. Kornfelder am Ortsrand, zu denen Traktoren rollen. Doch tatsächlich sieht es in den Dörfern heute anders aus. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe. Wie anderswo auch, ist im Kreis Neu-Ulm ein Höfesterben zu beobachten. „Es ist Zeit, die rosarote Brille abzunehmen“, sagt Reinhard Bader vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim.

Die größten Verluste um die Jahrtausendwende

Anhand der eingereichten Förderanträge hat das AELF dokumentiert, wie sich die Strukturen in der Landwirtschaft innerhalb der vergangenen 25 Jahren gewandelt haben. Während 1996 noch 1129 Betriebe im Kreis Neu-Ulm gezählt wurden, sind es heuer nur noch 706. Die Zahlen sanken kontinuierlich, die größten Verluste waren um die Jahrtausendwende festzustellen.

Eine kurze Abweichung vom rückläufigen Trend gab es 2005, als die Behörde sogar 24 Betriebe mehr registrierte. „Das ist dem Umstand geschuldet, dass seit 2005 auch für Grünland eine Prämie bezahlt wird. In der Folge hatten wir einige Neuantragsteller“, erklärt Reinhard Bader. Im vergangenen Jahrzehnt lag der Rückgang der Gesamtbetriebe moderat bei durchschnittlich etwa einem Prozent pro Jahr.

Ressource Boden ist zunehmend knapp

Was der Leiter des Bereichs Landwirtschaft im AELF als „besorgniserregend“ bezeichnet, ist, dass es immer weniger Bauernhöfe gibt, die im Haupterwerb geführt werden – von den aktuell etwa 700 Betrieben nur noch rund ein Drittel (239). Heißt: Die Bäuerinnen und Bauern benötigen öfter ein außerlandwirtschaftliches Einkommen. Der Rückgang sei hier höher, er liege jährlich bei 2,5 Prozent. „Innerhalb einer Generation verliert der Landkreis somit die Hälfte dieser Betriebe“, sagt Bader. Der einst typische Bauernhof, in dem zum Teil zwei bis drei Generationen einer Familie mitarbeiten, wird rar.

Gleichzeitig gibt es eine Kurve, die in die andere Richtung zeigt: Sie bildet die Hektar-Zahl pro Betrieb ab. Während ein Hof vor 25 Jahren im Schnitt noch 21,4 Hektar Land bewirtschaftet hat, sind es nun 33. Laut Bader ist eine „gute Flächenausstattung“ wichtig, um effizient arbeiten und am technischen Fortschritt teilnehmen zu können. Das Problem ist nur: Die Ressource Boden ist zunehmend knapp – und die Konkurrenz groß.

Herausforderung: Die niedrigeren Erlöse auszugleichen

Denn Fläche wird zum Beispiel für Siedlungs- und Straßenbau benötigt oder um Eingriffe in die Natur zu kompensieren, Stichwort Ausgleichsfläche. Die Nachfrage schlägt sich auch in den Pachtpreisen nieder. Bader ist der Meinung: „Wir brauchen einen besseren Schutz unserer landwirtschaftlich genutzten Flächen ähnlich wie für Waldflächen, damit der Flächenverbrauch eingeschränkt werden kann.“ Darauf zielte kürzlich ein Aktionstag ab, den die Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm des Bayerischen Bauernverbands veranstalteten. Die beiden Kreisobmänner wiesen auf einen anhaltenden „Flächenfraß“ hin. Der Neu-Ulmer Kreisobmann Andreas Wöhrle forderte laut BBV, dass alle Baumaßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden.

Einen weiteren Grund für das Höfesterben sieht Bader vom AELF in den Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. „Sie haben sich in den letzten 40 Jahren kaum erhöht“, sagt er. So bekämen beispielsweise Bauern heute für einen Liter Milch 35 Cent. In den 80er-Jahren seien es 86 Pfennig gewesen. Die niedrigeren Erlöse auszugleichen, ist eine Herausforderung, der sich die Landwirte und Landwirtinnen stellen müssen. Dies geschieht laut Bader über höhere Erträge, indem produktionstechnische Potenziale ausgeschöpft werden und durch wachsende Betriebsstrukturen eine Kostendegression stattfindet.

Tätigkeiten seien körperlich anspruchsvoll

Doch zu wachsen, das halten manche Landwirte ökonomisch nicht für sinnvoll – etwa, wenn die Investitionskosten oder Pachtpreise zu hoch oder wenn zu weite Wege zu den Flächen zurückzulegen wären, um noch effizient arbeiten zu können. „Dazu kommt, dass die Arbeitsmacht unserer Familienbetriebe oft ausgeschöpft ist“, so Baders Eindruck. Gerade in der Milchkuhhaltung seien die Arbeitsbedingungen nicht einfach: Die Tätigkeiten sind körperlich anspruchsvoll, die Tage lang. Der Wunsch nach freien Wochenenden und Urlaub ist da. Fremdarbeitskräfte werden künftig wohl eine größere Rolle für die verbliebenen Betriebe spielen.

Wie das Höfesterben vor dieser Kulisse außerdem bremsen? Die Wertschätzung regionaler Erzeugnisse muss aus Baders Sicht steigen. „Der Handel muss die heimische Landwirtschaft als Partner erkennen und faire Preise bezahlen“, lautet sein Wunsch. Im Ladenregal zu Lebensmitteln aus der Region zu greifen, hält er für den „besten Umweltschutz“.

Fast jeder fünfte Landwirt hat aufgehört

Dabei denke er allein schon an das Wasser, das in südlichen Ländern verbraucht wird, um Obst und Gemüse anbauen und nach Deutschland exportieren zu können. Im Nachbarlandkreis Unterallgäu, der als landwirtschaftlich geprägt gilt, sieht die Situation übrigens ähnlich aus. Während 2010 dort noch 2315 Bauernhöfe gezählt wurden, waren es 2020 noch 1868. Diese Zahlen stammen aus der Agrarstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes. Fast jeder fünfte Landwirt hat dort in den vergangenen zehn Jahren aufgehört.