Darum gehen in Ulm und Neu-Ulm am Samstag für eine Stunde die Lichter aus

In Ulm und Neu-Ulm gehen an diesem Samstag, 30. März, vielerorts für eine Stunde lang die Lichter aus. Die beiden Donaustädte beteiligen sich an der Earth Hour, der weltweiten Klimaschutzaktion des WWF. Das Ziel: Ein Zeichen setzen für mehr Klimaschutz. In der Region und weltweit.

Nach Angaben der Umweltstiftung WWF nahmen 2018 allein in Deutschland knapp 400 Städte an der „Stunde der Erde“ teil. Mehr als 7000 Wahrzeichen verschwanden weltweit für eine Stunde im Dunkeln. Auch in diesem Jahr sollen über die verschiedenen Zeitzonen hinweg Städte und Privatleute um 20.30 Uhr Ortszeit für jeweils eine Stunde das Licht ausschalten.

Die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm nimmt dieses Jahr zum siebten Mal teil. In Ulm wird beim Münster, dem Rathaus sowie dem Schwörhaus die Beleuchtung ausgeschaltet. Darüber hinaus bleiben auch das Service Center der SWU, die Kunsthalle Weishaupt, die Sparkasse in der Neuen-Mitte sowie die Regionale Energieagentur dunkel. In Neu-Ulm wird die Beleuchtung des Wasserturms und des Denkmals am Schwal ausgeknipst. Außerdem bleiben auch das Brückenhaus der Sparkasse Neu-Ulm und das Café Josi dunkel. Erstmals beteiligen sich zudem die Stadtbibliothek Ulm, die Stadtbücherei Neu-Ulm und das Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm.

Am Abend findet von 20.30 bis 21.30 Uhr auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm ein Aktionsprogramm mit Feuerjonglage, Samba- und Taiko-Trommlern sowie Probefahrten in Elektrofahrzeugen statt. Organisiert wird diese Mitmach-Aktion von Greenpeace Ulm/Neu-Ulm, E-Mobil Ulm, der Umweltgewerkschaft und der lokalen agenda ulm 21.

Ulmer und Neu-Ulmer Grundschüler haben sich bereits vor dem Aktionstag mit Klimaschutz beschäftigt und die Buchstaben der Earth Hour künstlerisch gestaltet. Die einzelnen Kunstwerke wurden zusammengefügt und zieren nun als fluoreszierendes Brückenbanner die Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm.

