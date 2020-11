Czisch kritisiert „unverhohlene Gewaltdrohungen“ aus Umfeld der Corona-Leugner

Klare Kante gegen Populismus – das fordert Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch in einer Reaktion auf die Demonstrationen von Gegnern der coronabedingten Einschränkungen, die am Montag in Ulm stattgefunden haben.

Grundpfeiler der freiheitlich- demokratischen Grundordnung

Zunächst erklärt Czisch, warum die Demos (erst auf dem Münsterplatz, am Montag-Nachmittag ein Autokorso) stattfinden durften: „Rede-, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer freiheitlich- demokratischen Grundordnung. Sie sind Teil unserer demokratischen DNA.“

Allerdings: Dies dürfe nicht wehrlos machen gegenüber „demokratiefeindlichen Haltungen“, die unsere offene Gesellschaft grundsätzlich in Frage stellen. Darum, so Czisch, sei es richtig, Demonstrationen von Corona-Leugnern zuzulassen und gleichzeitig den dort geäußerten Thesen und Behauptungen „auf Heftigste“ zu widersprechen. „Meinungen können vielfältig sein, aber zu Fakten gibt es keine Alternativen.“

Harter Kern sperre sich

Czisch sagt, er könne es „nachvollziehen“, dass nicht alle mit jeder Regel einverstanden sind, dass manches als unverständlich, nicht nachvollziehbar oder unverhältnismäßig empfunden werde. Diese Dinge konstruktiv zu kritisieren, nach besseren Wegen zu suchen, sei „wichtig“ und sorge für bessere Lösungen. Jedoch: Eine solche „redliche Suche nach besseren Lösungen“ könne er bei einem harten Kern der sogenannten Corona-Leugner „derzeit nicht erkennen“.

Er wirft ihnen vor, „Wut und Frust“ zu instrumentalisieren für einen angeblichen „Widerstand gegen das System“. Wenn davon geredet werde, „dass Landräte und Bürgermeister sich vielleicht bald nicht mehr auf die Straße trauen können“, dann seien das „unverhohlene Gewaltdrohungen“. Bezüge zur Weißen Rose, als „Gebet“ getarnte Agitation – mit solchen Mitteln werde versucht, so Czisch, die Mitte zu verschieben. „Was heute noch eine Grenzüberschreitung darstellt, soll zur Normalität werden. Populisten weltweit machen es gerade vor.“

Sein Appell: „Gehen wir solchen Agitatoren nicht auf den Leim, bewahren wir Augenmaß und Vernunft.“