Culcha Candela feiern in der Roxy Werkhalle ab

Culcha Candela spielen am Freitag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Roxy Werkhalle in Ulm. 2022 wird für Culcha Candela ein besonderes Jahr, denn die Berliner Band feiert 20-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit haben die Jungs so viele Hits rausgeballert, dass jedes Konzert zu einer kollektiven Feier des Culcha-Sounds wird. Nicht nur Klassiker wie „Hamma!“, „Monsta“ oder „Berlin City Girl“, sondern auch ihre neuen Tracks sind Garanten für eine Eskalation. Mit ihrer langen Karriere sind Culcha Candela bereits so etwas wie die „Gute Laune Dinosaurier“ Deutschlands. Doch bei all der Party und den tanzbaren Hits haben sie nie ihre Leidenschaft für die Musik verloren und sich ständig weiterentwickelt. Spätestens durch die Zusammenarbeit mit Bovann sind sie auch im TikTok-Zeitalter angekommen. Eigentlich sollte ihr Album Top Ten bereits 2020 erscheinen, pünktlich zur geplanten Tour, pünktlich zum 18-jährigen Bandjubiläum – endlich volljährig, endlich wieder live spielen. Aber gegen die Pandemie fiel auch den vier Berlinern kein Wundermittel ein, so dass das Album (wie so vieles) um ein Jahr verschoben werden musste. nNatürlich haben sie die Zeit genutzt, haben an neuen Songs gearbeitet, Beats gebaut, neue Kollabos probiert, sich musikalisch ausgetobt und nun geht es endlich wieder los: Das zehnte Studioalbum von Culcha Candela ist da – und zum Glück spiegelt es alles andere als die Tristesse und Leere der Pandemie.Veranstalter ist die Roxy gemeinnützige GmbH. Harten imVorverkauf kosten 41,25 Euro.